Poolse topref, die WK-finale floot, moet België-Roemenië in goede banen leiden

Poolse topref Szymon Marciniak is scheidsrechter met dienst

De Poolse topref Szymon Marciniak fluit in Keulen het tweede EK-duel van de Rode Duivels tegen Roemenië. De intussen 43-jarige ref was vorig jaar de scheidsrechter in de finale van de Champions League tussen het Inter van Romelu Lukaku en het Manchester City van Kevin De Bruyne.



Eind 2022 floot hij de finale van het WK in Qatar tussen Argentinië en Frankrijk. Dat was na Rusland 2018 zijn tweede WK. Op het EK van 2016 in Frankrijk was hij er al bij. Voor EURO 2020 moest hij wegens gezondheidsproblemen verstek geven. In 2018 was hij de scheidsrechter in de Europese Supercup tussen Real en Atlético Madrid.



Het wordt de 5e keer dat de Duivels Marciniak krijgen als scheidsrechter. De laatste keer dateert wel al van augustus 2017, in de WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Griekenland. Voordien was hij al de referee in de oefeninterlands tegen Rusland (3-3) en Nederland (1-1). In 2015 was hij ook de scheidsrechter in de oefenwedstrijd tegen Italië (3-1).