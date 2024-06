LIVE (21 uur): Wie dropt Tedesco in de basiself? Volg hier alles in de aanloop naar België-Roemenië

Hoe ontgrendel je het Roemeense blok?

Na de 3-0-zege tegen Oekraïne is het de verwachting dat Roemenië straks al tevreden zal zijn met een puntje tegen België, want dan hebben ze de kwalificatie zo goed als op zak.



"Roemenië speelde tegen Oekraïne superdefensief, met een heel laag blok", weet analist Wim De Coninck. "Ze vierden elke gewonnen duel ook alsof ze net Europees kampioen waren geworden."



"Op het middenveld zullen we dus aanvallender voor de dag moeten komen, in plaats van het defensieve blok met Mangala en Onana. Ik verwacht dan ook een Tielemans, Carrasco of De Ketelaere. Vraag is ook of Trossard weer zal mogen starten. Zal Tedesco niet eerder voor Lukebakio of Bakayoko kiezen?"