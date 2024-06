Rampmiddag voor Rode Duivels: België verliest EK-opener tegen Slovakije na frustrerend kansenfestival

ma 17 juni 2024 19:57

België einde 0 - 1 Slovakije 7' - Doelpunt - Ivan Schranz (0 - 1) 29' - Geel - Orel Mangala 41' - Geel - Ivan Schranz 57' - Verv. Orel Mangala door Johan Bakayoko 70' - Verv. Róbert Boženík door David Strelec 70' - Verv. Lukáš Haraslín door Tomas Suslov 74' - Verv. Leandro Trossard door Youri Tielemans 76' - Geel - Youri Tielemans 81' - Verv. Ivan Schranz door David Duris 84' - Verv. Jéremy Doku door Loïs Openda 84' - Verv. Yannick Carrasco door Dodi Lukebakio 85' - Geel - Dodi Lukebakio 90+4' - Verv. Ondrej Duda door Adam Obert Europees Kampioenschap - speeldag 1 - 17/06/24 - 18:01 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 7' Ivan Schranz 0 - 1 Ivan Schranz 7'

Alles wat mis kón gaan, liep ook verkeerd. De Rode Duivels zijn met een enorme kater aan het EK begonnen na een verrassende nederlaag tegen Slovakije. Door een jeugdzonde van Doku kwam België vroeg op achterstand, maar kansen om die scheve situatie recht te zetten waren er nadien genoeg. Alleen misten de Duivels een handvol mogelijkheden én zagen ze twee goals afgekeurd.



Oh wat was de Belgische dag in Frankfurt mooi begonnen. In ideaal voetbalweer keken ruim tienduizend landgenoten hoopvol uit naar de EK-opener van de Rode Duivels tegen Slovakije.

Gesterkt door de positieve revolutie onder Tedesco, de goesting bij ervaren rotten als De Bruyne en de honger van jong toptalent.

Vreemd hoe één fase in minuut 7 alles zomaar brutaal wegveegde.

Ondanks uitstekende openingsminuten van de Duivels - met een gigakans voor Lukaku - kwam Slovakije verrassend op voorsprong. Aan de basis lag een jeugdzone van Doku, die in risicogebied slecht uitvoetbalde achterin. Casteels kon een eerste poging nog keren, maar moest zich bij de rebound van Schranz gewonnen geven.

Da’s schrikken.

Verstomd door die tegengoal zochten de Duivels een volledige eerste helft naar een aanvaardbaar niveau. Buiten een niet-afgestrafte flater van de Slovaakse doelman was het qua echte kansen toch pover.

Net voor rust stuurde Carrasco - door Tedesco verrassend op linksachter gedropt - Lukaku perfect weg, maar de recordschutter verslikte zich in de controle. Symbolisch voor de eerste 45 minuten van de Duivels, die zelfs nog van geluk mochten spreken dat Casteels een volley uit zijn doel weerde.

In dít scenario wilden Tedesco en co eigenlijk niet belanden.

Slovakije trok met geloof in een stunt richting kleedkamer, bij de Duivels was het zichtbaar zoeken naar een houvast. Ook in de eerste minuten na rust leken de Belgen vertwijfeld.

Pas net voor het uur sloeg de machine weer aan - met een handvol kansen in een korte tijdspanne tot gevolg.

Lukaku mikte eerst op de keeper, dan in het zijnet én schoot bij een derde mogelijkheid toch raak … Om na een lange check zijn goal afgekeurd te zien worden voor enkele centimeters buitenspel.

Om de wanhoop in Frankfurt helemaal compleet te maken, zag de ingevallen Bakayoko nóg maar eens een gouden kans van de lijn gekeerd door Hancko.

Zou ’t nu echt weer zo’n dag worden waarop álles tegen zit?

Met bijeengeraapte moed trokken de Duivels het slotkwartier in. In de hoop om een valste start toch nog te vermijden. Tedesco gooide dan maar Lukebakio en Openda in de strijd. En enkele minuten voor tijd glipte die laatste uitstekend voorbij zijn man om vervolgens Lukaku te bedienen, die onhoudbaar in doel knalde. Eindelijk. Tedesco scheurde net niet uit zijn witte hemd toen hij zijn vreugde uitschreeuwde. Een rampscenario vermeden. Toch? Want plots ging ref Umut Meler wéér naar zijn oortje. In de herhaling was te zien hoe Openda de bal even met de hand beroerde. Wég 1-1. De absolute climax van frustratie lag maandagmiddag in Frankfurt. Zaterdag is het voor de Duivels meteen van moeten in het tweede groepsduel tegen Roemenië.