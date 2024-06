LIVESTREAM: Nee toch? Rode Duivels zien wéér een doelpunt van Lukaku afgekeurd na hands Openda

De Rode Duivels beginnen aan hun EK-avontuur in Duitsland. Met Slovakije wacht een eerste opdracht. Tedesco kiest opnieuw voor een experimentele verdediging met Yannick Carrasco. Zorgen de Belgen voor een zwart-geel-rood feestje in Frankfurt. Kijk op VRT Canvas, VRT MAX, via onze livestream of luister naar Radio 1.