LIVESTREAM: Slag om slinger, Nederland voor de derde keer achter tegen Oostenrijk

In 'Dat is fussball' had Colin Coosemans (Anderlecht) mooie woorden over voor Bart Verbruggen, die op dit EK indruk maakt. Coosemans speelde samen met de Oranje-doelman bij paars-wit en zag toen al de maturiteit van Verbruggen. Over de toekomstige carri ère van de Nederlander is Coosemans duidelijk: "Zijn plafond kan heel hoog liggen"