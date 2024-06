LIVESTREAM (18 u): Nederland gaat voor overtuigende zege tegen Oostenrijk: "Willen groepswinnaar worden"

Nederland zit in een onverhoopte positie in groep D. Met een klinkende zege kan het Frankrijk zowaar achter zich houden en groepswinnaar worden. Daar heeft bondscoach Ronald Koeman nu een doel van gemaakt. Of Oranje dat ook haalt, zie je vanaf 17.35 uur op VRT Canvas, VRT MAX, via onze livestream of hoor je op Radio 1.