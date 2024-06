Geraakt Lewandowski fit tegen Oostenrijk? "Poolse bondscoach neemt beslissing na laatste training"

Polen in spanning: met of zonder Robert Lewandowski?

De Poolse bondscoach Michal Probierz zei dat hij na de laatste training van donderdag een beslissing neemt over Robert Lewandowski voor de match van vrijdag (18u) tegen Oostenrijk in Berlijn.



"Alle spelers zijn klaar om te trainen en nadien zal ik zien met de medische staf", doelde hij op het feit of Lewandowski al dan niet klaar is om aan de wedstrijd te beginnen.



Door een spierscheur moest de 35-jarige goalgetter de eerste partij tegen Nederland (1-2-nederlaag) van zondagnamiddag noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan.



"Ik weet niet of hij 90 minuten kan spelen. Het is niet aan mij om daarover te oordelen. Hem op het veld hebben biedt ons een enorme toegevoegde waarde. Hij is onze beste speler in jaren en volgens mij zelfs onze beste speler aller tijden", zegt de Poolse doelman Wojciech Szczesny.