LIVESTREAM: Nederland of Frankrijk (zonder Mbappé)? Wie verzekert zich van plaats in 1/8e finales?

Koeman: "Met of zonder Mbappé verandert niet veel"

Het optimisme bij Nederland is na de zege tegen Polen alleen maar de hoogte ingegaan, net als het zelfvertrouwen. Dat bleek ook uit de persconferentie van Ronald Koeman.



"Ik heb een goed voorgevoel. We zien het als een uitdaging om ons te meten met een geweldig elftal. We hebben al vaak tegen Frankrijk gespeeld de laatste jaren. Vaak hadden we veel moeite. Maar er zal morgen ongetwijfeld een beter elftal staan", maakt de Nederlandse bondscoach zich sterk.



Nederland hoefde tegen Polen geen rekening te houden met Robert Lewandowski, heeft het morgen ook het "geluk" dat het een Frankrijk zonder Kylian Mbappé tegenkomt? "Ik weet het niet, enkel Deschamps weet het. Maar ook als Mbappé niet speelt, zal er iemand sterk in zijn plaats staan. Ik ben er niet zo mee bezig geweest. Voor ons verandert dat niet veel."