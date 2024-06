LIVESTREAM: Invaller Weghorst trekt spilziek Nederland over de streep tegen Polen

Nederland vlot, Polen moeizaam

Oranje plaatste zich al bij al zonder problemen als tweede in een groep met Frankrijk, Griekenland, Ierland en Gibraltar.



Voor Polen was de kwalificatie minder vanzelfsprekend in een nochtans slap ogende poule. Het eindigde achter Albanië en Tsjechië en moest op de laatste speeldag zelfs bidden dat het nietige Moldavië geen punt pakte. In de play-offs versloegen de Polen vervolgens gemakkelijk Estland, maar in de finale sneuvelde Wales pas na strafschoppen.