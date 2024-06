LIVESTREAM (14.35 u): Polen "zeker van winst" tegen Nederland, Oranje zee overspoelt Hamburg

Speelt Lewandowski of niet?

Bij Polen zagen ze in de voorbereiding op het EK al Arkadiusz Milik en Karol Swiderski uitvallen, maar vooral de blessure van die andere aanvaller, Robert Lewandowski, beroert de gemoederen. Ook in Nederland.



Bondscoach Ronald Koeman liet op zijn persconferentie verstaan dat hij twijfelt of de spits van Barcelona wel echt geblesseerd is. "Ik weet niet of het allemaal waar is. Ik heb mijn twijfels. We zullen het zondag wel zien."



Dat kon zijn Poolse collega Michal Probierz maar matig appreciëren. "Ik ken Koeman niet persoonlijk, dus het is moeilijk voor mij om te zeggen hoe hij denkt. Maar Robert speelt zondag zeker niet. En als Koeman dat niet gelooft, moet hij maar naar FC Barcelona bellen."