LIVESTREAM (21 u): Bondscoach laat Engelsen maar beter schitteren om critici in eigen land te sussen

Engeland is al zeker van zijn plekje in de 1/8e finales, toch is de kritiek in eigen land op de bondscoach niet mals. Gareth Southgate wordt op de korrel genomen voor zijn tactische keuzes bij de topfavoriet. Laat hij het team wel schitteren tegen Slovenië? Kijk vanaf 20.20 uur op VRT1, VRT MAX, via onze livestream of luister op Radio 1.