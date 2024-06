LIVESTREAM (21 u): Denemarken of Servië, welk land graait ticket voor knock-outfase?

Servië moet winnen, Denemarken gelooft zelfs in zijn kansen bij een gelijkspel. Zo liggen de kaarten voor beide landen op de slotspeeldag in groep C. Wordt het een wiskundige nagelbijter of trekt een land het laken duidelijk naar zich toe? Dat zie je vanaf 20.50 uur op het kanaal van Ketnet, VRT MAX, via onze livestream en hoor je op Radio 1.