LIVESTREAM: Slovenië op voorsprong tegen ondermaats Servië, Mitrovic raakt wel de lat

In groep C van het EK voetbal jagen Slovenië en Servië vanmiddag op hun eerste overwinning. De Slovenen konden op de openingsspeeldag nog een puntje sprokkelen tegen Denemarken, Servië is nog puntenloos na de nederlaag tegen Engeland. De aftrap in Slovenië-Servië is om 15 uur, de tv-uitzending op VRT1 en onze livestream starten al om 14.35 uur.