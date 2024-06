Denemarken en Engeland krijgen straks koninklijke steun, Schmeichel is opgetogen: "Grote fan van koningshuis"

Record(je) voor Engeland?

Engeland kan vandaag tegen Denemarken een stukje geschiedenis schrijven: het zou immers pas de allereerste keer zijn dat de Engelsen hun eerste twee matchen op een EK winnen.



"Wedstrijden winnen op grote toernooien is ontzettend lastig", zegt de Engelse bondscoach Gareth Southgate. "In vergelijking met de vorige twee toernooien kunnen we nu wél rekenen op de massale steun van onze fans."



Van de kritiek in de pers na de moeizame zege tegen Servië trekt Southgate zich niks aan. "Die negativiteit ben ik intussen wel gewoon. Ik lees geen kranten of sociale media tijdens, daar voel ik me beter bij."