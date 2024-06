LIVESTREAM: Torres via de paal! Spanje zet Albanië op achterstand en voorlopig uit het toernooi

Spaanse hoop leeft weer

"We worden Europees kampioen!", klinkt het overtuigd bij de Spaanse fans in de straten van Düsseldorf. Het is duidelijk: na de laatste triomf in 2012 was het geloof zelden groter in de nationale ploeg. Niet geheel onlogisch na twee referentiezeges tegen grootmachten Kroatië en Italië.