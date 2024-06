LIVESTREAM: Kan Kroatië uitschuiver tegen Spanje doorspoelen met overwinning tegen Albanië?

Bondscoach Zlatko Dalic: "We verdienen meer respect"

De Kroatische bondscoach Zlatko Dalic is het beu dat Kroatië altijd als dark horse gezien wordt op een groot toernooi: "In de laatste 6 jaar hebben we 3 medailles gewonnen. Toch zitten we nooit bij de favorieten in voorbeschouwingen. We verdienen dan ook meer respect voor wat we doen en gedaan hebben.



Om zijn punt hard te maken, verwees Dalic naar de prestaties van Engeland op grote toernooien. "Engeland heeft 1 WK gewonnen en erna 1 finale gespeeld. Toch zijn zij een goed team en wij niet, ondanks onze 3 medailles."



"We mogen als land trots zijn, en onze resultaten tonen aan dat we beter zijn dan verwacht."