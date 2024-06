LIVE (18u): Lamine Yamal wordt jongste speler op een EK, Luka Modric in de basis bij Kroatië

Spanje licht favoriet?

Spanje en Kroatië staan voor de 11e keer tegenover elkaar. Spanje won er 5, Kroatië 3.





Het is voor de vierde opeenvolgende keer dat de 2 ploegen tegen elkaar uitkomen op het EK. Kroatië kon maar één keer winnen, in de groepsfase in 2016 in Frankrijk (2-1). Op het laatste EK trok Spanje na verlengingen aan het langste eind, toen werd het na 120 minuten 5-3 in de achtste finales. De eerste keer was op het EK 2012, Spanje won met 1-0, een doelpunt van Jesús Navas, bankzitter vandaag.







Voor de recentste confrontatie moeten we terug naar de Nations League finale in Rotterdam vorig jaar. Na een scoreloos gelijkspel, won Spanje na strafschoppen.