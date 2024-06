LIVESTREAM: Kroont Duitsland zich tot groepswinnaar of verrassen de Zwitserse buren?

Zwitser Fabian Schär loopt een neusbreuk op

De Zwitserse verdediger Fabian Schär heeft woensdagavond in de confrontatie met Schotland (1-1) op de tweede speeldag zijn neus gebroken. Op de openingsspeeldag was ook de Franse superster Kylian Mbappé al hetzelfde lot beschoren tegen Oostenrijk.



In de negentiende minuut leidde een botsing met de Schot Anthony Ralston tot het pijnlijke verdict. Na verzorging konden beide spelers verder.



"Mijn neus is gebroken", gaf Schär na afloop te kennen aan de Zwitserse zender Blue Sport. "Er waren veel tackles en duels. Ze maakten het ons enorm lastig."



In 2018 liep Schär al een keer eerder een neusbreuk op. De Zwitserse voetbalbond heeft nog niet verduidelijkt of hij kan spelen in de laatste groepsmatch tegen Duitsland.



Zwitserland heeft nog geen mathematische zekerheid, maar staat er met vier punten uitstekend voor.