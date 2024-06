LIVESTREAM: Cruciaal duel tussen Schotland en Hongarije gaat moeizaam van start

Geen Kierney in beslissende groepsduel

Het EK van Kieran Tierney is voorbij. De Schotse verdediger vertrok vandaag naar huis. Dat maakte de Schotse voetbalbond bekend.



Tierney blesseerde zich woensdag in het 1-1-gelijkspel van de Tartan Army tegen Zwitserland aan zijn hamstrings.



De linksachter moest in Keulen op een draagbaar het veld verlaten. Hij keerde intussen terug naar zijn club Arsenal, dat hem dit seizoen verhuurde aan Real Sociedad.



"Kieran was extreem teleurgesteld", gaf assistent-bondscoach John Carver aan. "Hij keerde terug naar Engeland om zich te laten onderzoeken door Arsenal. Als we zouden doorgaan, ben ik er zeker van dat hij nog terugkeert naar Duitsland om ons te steunen."



Carver gaf ook aan dat middenvelder Ryan Jack ziek is.