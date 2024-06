LIVESTREAM: Plaatst ook Zwitserland zich voor de 1/8e finales of herpakt Schotland zich na blamage?

Tweede ontmoeting op een eindronde

Zwitserland en Schotland stonden al ruim 16 keer tegenover elkaar, al dateert de laatste ontmoeting wel al van 2006. Schotland is in het voordeel met 8 overwinningen, Zwitserland trok 5 keer aan het langste eind.



Het is wel nog maar de tweede keer dat beide landen elkaar treffen op een eindronde. Op EURO 1996 won Schotland zijn laatste groepswedstrijd tegen Zwitserland, al gingen de Schotten er toen net als Zwitserland uit in de groepsfase.