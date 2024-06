LIVESTREAM: Nerveuze Hongaren ontsnappen aan tweede tegengoal tegen Zwitserland

Hongarije wil "een hoofdrol spelen"

Hongarije wil "een hoofdrolspeler zijn" op het EK voetbal. Dat verklaarde bondscoach Marco Rossi in aanloop naar de wedstrijd tegen Zwitserland in Keulen .





"Ik weet niet wat er morgen gaat gebeuren, maar we hebben ons niet per toeval geplaatst voor het EK, wel omdat we het verdiend hebben. We willen een hoofdrol spelen en de fans vreugde brengen."





Voor middenvelder Bolla Bendeguz zijn de Hongaren "perfect voorbereid op het EK". "Het was belangrijk om goed te presteren in onze laatste oefenwedstrijd om vertrouwen te krijgen. Dat was cruciaal."