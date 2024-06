LIVESTREAM (20.15): Schotse fans zetten Duitsland op stelten, kan ploeg verrassen in EK-openingsmatch?

Gündogan richt zich tot fans in Bild

Ilkay Gündogan, de kapitein van de Duitsers, heeft zich in een open brief in Bild gericht tot de fans.





"We moeten eerlijk zijn: sommige landen zijn stabieler dan wij en hebben een betere repetitie gehad", opent de speler van Barcelona. "Maar met de fantastische steun van onze fans kunnen we alsnog ver komen."





"We kunnen dit Europese kampioenschap op zoveel verschillende niveaus winnen. Als goede gastheren, als samenleving en hopelijk ook op het veld. Maar zelfs als we uiteindelijk niet winnen, kan het dus een goed toernooi voor ons zijn. Toch willen we natuurlijk Europees kampioen worden."





"Ik heb een ingewikkelde loopbaan in het Duitse shirt achter de rug. En als team hebben we de afgelopen jaren een hobbelige weg vol tegenslagen bewandeld. Maar dat maakt me des te trotser om Duitsland als eerste aanvoerder met een migratieachtergrond ooit op een groot toernooi te leiden."







Nu is het aan de spelers en fans om Duitsland van zijn beste kant te laten zien.