LIVESTREAM: Spanje komt vroeg op voorsprong na afgeweken schot van Alba!

Een hoekschop leverde al een goal op voor Spanje en ook nu is het team van Luis Enrique gevaarlijk op een stilstaande fase. Een vrije trap van Koke gaat niet zo gek ver over het doel van Sommer.

eerste helft, minuut 18. Koke mikt net te hoog. Een hoekschop leverde al een goal op voor Spanje en ook nu is het team van Luis Enrique gevaarlijk op een stilstaande fase. Een vrije trap van Koke gaat niet zo gek ver over het doel van Sommer. .

Het balbezit is voor Spanje, maar de Zwitsers proberen het toch af en toe op de tegenaanval. Even is er wat ruimte, maar Widmer laat de bal te ver van zijn voet springen. Het zal zorgvuldiger moeten.

eerste helft, minuut 7. Het balbezit is voor Spanje, maar de Zwitsers proberen het toch af en toe op de tegenaanval. Even is er wat ruimte, maar Widmer laat de bal te ver van zijn voet springen. Het zal zorgvuldiger moeten. .

Tegen Frankrijk speelden de Zwitsers nog in het wit. Vanavond hebben ze hun rode tenue aangetrokken en zijn het de Spanjaarden die in het wit spelen.

eerste helft, minuut 2. Tegen Frankrijk speelden de Zwitsers nog in het wit. Vanavond hebben ze hun rode tenue aangetrokken en zijn het de Spanjaarden die in het wit spelen. .

1'

eerste helft, minuut 1. Aftrap. Michael Oliver fluit de eerste kwartfinale van dit EK op gang in Sint-Petersburg. Wie wordt de tegenstander van Italië of de Rode Duivels in de halve finales: Zwitserland of Spanje? .