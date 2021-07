LIVE: Delaney kopt Denemarken al na 5 minuten op voorsprong

16' eerste helft, minuut 16. Delaney heeft de smaak te pakken. Deze keer infiltreert hij gepast op een voorzet van Stryger, die ook al de hoekschop van de 0-1 trapte. De afwerking is nu van mindere makelij. . Delaney heeft de smaak te pakken. Deze keer infiltreert hij gepast op een voorzet van Stryger, die ook al de hoekschop van de 0-1 trapte. De afwerking is nu van mindere makelij.

15' eerste helft, minuut 15. Tsjechië is nog altijd niet wakker: Denemarken is dicht bij de 0-2.

14' eerste helft, minuut 14. Damsgaard alleen. Snel verticaal van de Denen! Højbjerg stuurt Damsgaard de diepte in, maar die kan niet genoeg kracht zetten om Vaclik te verslaan.

13' eerste helft, minuut 13. Schick snijdt plots wel erg gemakkelijk naar binnen. Zijn schot komt er niet helemaal uit.

12' eerste helft, minuut 12. De Tsjechen bakken er voorlopig helemaal niks van. Stef Wijnants.

10' 6. Het is pas de zesde treffer van Delaney voor de nationale ploeg, zijn eerste op een groot toernooi. Eerder scoorde hij drie keer tegen Armenië en een keer tegen Polen en Gibraltar. eerste helft, minuut 10.

9' eerste helft, minuut 9. De Tsjechen zijn aangeslagen. Denemarken doet wat het wil.

6' eerste helft, minuut 6. 0-1 voor Denemarken! Delaney kan ongehinderd koppen op een hoekschop.

5' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 5 door Thomas Delaney van Denemarken. 0, 1. goal Tsjechië Denemarken 19' 0 1

5' eerste helft, minuut 5. Delaney kopt raak! De eerste hoekschop is voor Denemarken, al lijkt het erop dat Dolberg en niet Celustka de bal als laatste heeft geraakt. Delaney maalt er niet om en knikt ongehinderd binnen. Tsjechië heeft meteen een probleem!

2' eerste helft, minuut 2. Soucek zet de toon met een forse beuk op Maehle. De Tsjechen moeten het vooral van hun kracht en organisatie hebben.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Dansen de Denen voort naar de halve finale, of botsen ze op het betonblok van de Tsjechen? We krijgen in ieder geval een verrassend land in de halve finale.



17:55 vooraf, 17 uur 55. Tijd voor de volksliederen. Door de hele toestand met COVID-19 zitten er zo goed als geen Tsjechen en slechts een vak Denen in het stadion in Baku. Het komt de sfeer niet ten goede.

17:51 vooraf, 17 uur 51. Ik zie Denemarken als favoriet. Ze hebben veel aanvallende impulsen van de zijkanten en Dolberg heeft ineens zijn torinstinct terug. Franky Van der Elst.

17:41 vooraf, 17 uur 41. Dat het goed in elkaar zit bij die Denen.

17:34 vooraf, 17 uur 34. Ex-winnaars. Beide landen hebben ooit al een EK gewonnen. In 1976 versloeg Tsjechoslowakije gedoodverfd favoriet en wereldkampioen West-Duitsland na strafschoppen. De beslissende penalty, een laconiek stiftertje van Antonin Panenka over een grabbelende Sepp Maier, werd een begrip en werd talloze keren gekopieerd. Ook de eindzege van Denemarken in 1992 ging de legende in. De Denen moesten in de kwalificatie de duimen leggen voor Joegoslavië, maar dat land werd uitgesloten toen er een burgeroorlog uitbrak. De Deense selectie werd bij wijze van spreken van het strand geplukt en pakte geheel onverwacht de beker, ook al door wereldkampioen Duitsland te kloppen in de finale.

Ook de eindzege van Denemarken in 1992 ging de legende in. De Denen moesten in de kwalificatie de duimen leggen voor Joegoslavië, maar dat land werd uitgesloten toen er een burgeroorlog uitbrak. De Deense selectie werd bij wijze van spreken van het strand geplukt en pakte geheel onverwacht de beker, ook al door wereldkampioen Duitsland te kloppen in de finale.

