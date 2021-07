Denderen de Denen voort of wordt Tsjechië het eindstation op het EK?

Een leuk beeld van de Tsjechen in Baku: als de spelers in de rondo de bal niet te pakken krijgen, moeten ze een koprolletje maken. Voor de sfeer.

vooraf, 12 uur 36. Een leuk beeld van de Tsjechen in Baku: als de spelers in de rondo de bal niet te pakken krijgen, moeten ze een koprolletje maken. Voor de sfeer. .

Als we Nederland kunnen verslaan, dan maken we ook een kans tegen de Denen.

vooraf, 12 uur 30. Als we Nederland kunnen verslaan, dan maken we ook een kans tegen de Denen. Tsjechische bondscoach Jaroslav Silhavy.

De verrassing van het EK? Tsjechië is aan een indrukwekkend toernooi bezig, met als toonbeeld de overwinning tegen Nederland. De Tsjechen zetten een stevige organisatie op poten en beschikken met Schick vooraan over een goaltjesdief. Aan zelfvertrouwen hebben ze ook geen tekort. Maken ze het Denemarken lastig vandaag?

vooraf, 12 uur 26. Tsjechen kegelden Oranje uit het toernooi. De verrassing van het EK? Tsjechië is aan een indrukwekkend toernooi bezig, met als toonbeeld de overwinning tegen Nederland. De Tsjechen zetten een stevige organisatie op poten en beschikken met Schick vooraan over een goaltjesdief. Aan zelfvertrouwen hebben ze ook geen tekort. Maken ze het Denemarken lastig vandaag? .

12:21

vooraf, 12 uur 21. Van drama naar sprookje. Het EK begon dramatisch voor Denemarken met de hartstilstand voor Eriksen en de 0 op 6 in de groepsfase. Daar de jongste wedstrijden heel wat verandering in gekomen. In de achtste finales walste Denemarken over Wales, met dank aan verloren zoon Kasper Dolberg. .