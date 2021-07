LIVESTREAM: De killer in Kane is los! Spits zet Engeland vroeg op 1-0

Eindelijk een kansje voor de Oekraïners. Jaremtsjoek veinst en koopt zichzelf wat ruimte tegen Stones, maar Pickford verslaan is te lastig.

eerste helft, minuut 16. Kans voor Jaremtsjoek. Eindelijk een kansje voor de Oekraïners. Jaremtsjoek veinst en koopt zichzelf wat ruimte tegen Stones, maar Pickford verslaan is te lastig. .

Voordeel? Het is de vijfde keer dat Engeland binnen de eerste vijf minuten scoort op een EK. Uiteindelijk won het geen enkele van de vorige vier wedstrijden waarin dat gebeurde... . eerste helft, minuut 13.

Net op tijd in vorm. eerste helft, minuut 11.

eerste helft, minuut 8. Sterling hakt flink in op het scheenbeen van Karavajev. .

eerste helft, minuut 4. Het is al raak! Eerste kans, eerste doelpunt. De Oekraïense verdediging laat zich veel te gemakkelijk ringeloren door een balletje tussendoor van Sterling. Kane maakt oog in oog met Boesjtsjan geen fout en legt zijn tweede van het toernooi in het net. .