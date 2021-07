Wie verschijnt aan de aftrap? "Hazard niet, De Bruyne eventueel met inspuiting"

14:12 vooraf, 14 uur 12.

14:05 vooraf, 14 uur 05. Rode Duivels halen een frisse neus. De Rode Duivels hebben een wandeling gemaakt in München. Kevin De Bruyne maakte het ommetje mee met de groep. Een goed voorteken voor vanavond? . Rode Duivels halen een frisse neus De Rode Duivels hebben een wandeling gemaakt in München. Kevin De Bruyne maakte het ommetje mee met de groep. Een goed voorteken voor vanavond?

2000 Belgische fans reizen af naar München:.

Ook bij Italië is er één twijfelgeval: Chiellini. De ervaren rot deed het vaak erg goed achterin, maar Mancini zou mogelijk voor Acerbi kiezen. Ruben Van Gucht.

In Limburg wordt voor beide landen gesupporterd:.

Hazard zal waarschijnlijk niet aan de aftrap verschijnen, bij Kevin De Bruyne is de vraag of hij al dan niet met een inspuiting zal spelen. Ruben Van Gucht.

Onzekerheid over de basiself van de Duivels:.

We gaan ervan uit dat de nodige tests al gebeurd zijn. We kregen wel te horen dat wanneer de match gisteren zou gespeeld worden, het onmogelijk was dat De Bruyne en Hazard speelden. Ruben Van Gucht.

12:11 België kon Italië nog nooit kloppen op een groot toernooi. De Rode Duivels konden nog nooit winnen tegen Italië op een EK of WK. In 4 wedstrijden gingen de Italianen 3 keer met de overwinning aan de haal, 1 keer speelden de ploegen gelijk. De laatste confrontatie dateert van het EK 2016. Toen verloren de Duivels hun openingswedstrijd met 2-0 van Conte zijn Squadra Azzurra. . vooraf, 12 uur 11. België kon Italië nog nooit kloppen op een groot toernooi De Rode Duivels konden nog nooit winnen tegen Italië op een EK of WK. In 4 wedstrijden gingen de Italianen 3 keer met de overwinning aan de haal, 1 keer speelden de ploegen gelijk. De laatste confrontatie dateert van het EK 2016. Toen verloren de Duivels hun openingswedstrijd met 2-0 van Conte zijn Squadra Azzurra.

De Bruyne en Hazard hebben, op basis van wat wij weten, nog niet getraind sinds de wedstrijd tegen Portugal. Tom Boudeweel.

Als De Bruyne wegvalt, heb je voorin iemand nodig die een creatieve pas kan geven. . Youri Mulder.

10:39 vooraf, 10 uur 39. "Gladiatoren in de Arena" en "Sloop die muur, Lukaku". Ook in de Belgische kranten leeft de kwartfinale van vanavond. Lukaku is de man die de Italiaanse muur moet slopen. De vraag of De Bruyne (en Hazard) fit zijn, blijft ook voor de pers "een staatsgeheim". Wie neemt het vanavond op tegen Italië? We zullen nog even geduld moeten oefenen. . "Gladiatoren in de Arena" en "Sloop die muur, Lukaku" Ook in de Belgische kranten leeft de kwartfinale van vanavond. Lukaku is de man die de Italiaanse muur moet slopen. De vraag of De Bruyne (en Hazard) fit zijn, blijft ook voor de pers "een staatsgeheim". Wie neemt het vanavond op tegen Italië? We zullen nog even geduld moeten oefenen.

10:38 vooraf, 10 uur 38. De Belgische kranten