LIVESTREAM: De Bruyne start in de basis! Doku vervangt Hazard, die niet op bank zit

De volgende tegenstander van België of Italië is bekend. De Spanjaarden hebben de eerste kwartfinale gewonnen. Zij klopten Zwitserland na strafschoppen (3-1).

vooraf, 20 uur 35. Moeder Sels: "Behoorlijk veel stress nu: het is erop of eronder hé".

Dat Hazard er niet bij is, vinden de Italianen goed nieuws. Dit is een finale avant la lettre. Als voormalig Inter-speler kijk ik ook uit naar de prestatie van Romelu Lukaku.

vooraf, 19 uur 57. Slechts 1 tegengoal voor België, slechts 1 voor Italië. De Rode Duivels troffen al 8 keer raak in hun 4 wedstrijden op dit EK, met daarbij 1 owngoal van de Finse doelman Hradecky. Lukaku is de Belgische topschutter met 3 treffers, Thorgan Hazard zit aan 2 stuks. Ook Meunier en De Bruyne pikten hun goaltje mee. Tegenover de 8 gemaakte doelpunten staat slechts 1tegendoelpunt, de treffer van Poulsen na de misser van Denayer in de groepsmatch tegen Denemarken. Enkel Engeland heeft na 4 wedstrijden op dit toernooi nog geen enkel tegendoelpunt geslikt. De Italianen incasseerden afgelopen zaterdag pas in de tweede verlenging tegen Oostenrijk hun eerste tegentreffer van dit EK. Sasa Kalajdzic kon Donnarumma pas in de 114e minuutvloeren, maar dat leverde Oostenrijk niks meer op. Tegenover die tegengoal staan na 4 wedstrijden 9 treffers voor de Squadra Azzurra, waarbij 1 owngoal van Demiral in de openingswedstrijd tegen Turkije. Immobile, Locatelli en Pessina zitten elk aan 2 doelpunten, ook Insigne en Chiesa vonden al de weg naar doel. .