Italiaanse voorpagina's kijken uit naar topduel: "Het moment van de waarheid!"

Fase per fase

Fase per fase

08:30 vooraf, 08 uur 30. We hebben elkaar niet gezien sinds het begin van het toernooi. Voor hem zal het gemis groter zijn, want hij is weg van alles en iedereen. Shani Van Mieghem, mevrouw Alderweireld. We hebben elkaar niet gezien sinds het begin van het toernooi. Voor hem zal het gemis groter zijn, want hij is weg van alles en iedereen. Shani Van Mieghem, mevrouw Alderweireld

08:28 vooraf, 08 uur 28.

08:26 vooraf, 08 uur 26. Voor de wedstrijd tegen Portugal was ik zenuwachtiger dan Toby. De familie leeft enorm mee met de spelers. Shani Van Mieghem, mevrouw Alderweireld. Voor de wedstrijd tegen Portugal was ik zenuwachtiger dan Toby. De familie leeft enorm mee met de spelers. Shani Van Mieghem, mevrouw Alderweireld

07:27 vooraf, 07 uur 27.

07:07 vooraf, 07 uur 07. Afspraak om 20.10 uur op Eén. Zit u ook vol ongeduld te wachten op de aftrap? Goed nieuws: om 20.10 uur begint Karl Vannieuwkerke aan de voorbeschouwing op Eén en via onze livestream. Heleen Jaques, Gert Verheyen, Imke Courtois en Franky Van der Elst schuiven mee aan tafel. Peter Vandenbempt zal de wedstrijd van commentaar voorzien op tv, Tom Boudeweel is de herkenbare stem op Radio 1. . Afspraak om 20.10 uur op Eén Zit u ook vol ongeduld te wachten op de aftrap? Goed nieuws: om 20.10 uur begint Karl Vannieuwkerke aan de voorbeschouwing op Eén en via onze livestream. Heleen Jaques, Gert Verheyen, Imke Courtois en Franky Van der Elst schuiven mee aan tafel.

Peter Vandenbempt zal de wedstrijd van commentaar voorzien op tv, Tom Boudeweel is de herkenbare stem op Radio 1.

07:04 vooraf, 07 uur 04. De Italianen lopen niet over van vertrouwen, zeker na de lastige wedstrijd tegen Oostenrijk. Belg in Italië. De Italianen lopen niet over van vertrouwen, zeker na de lastige wedstrijd tegen Oostenrijk. Belg in Italië

07:02 vooraf, 07 uur 02. In Italië heerst het idee dat wie deze match wint, een goede kans maakt om het EK te winnen. Belg in Italië. In Italië heerst het idee dat wie deze match wint, een goede kans maakt om het EK te winnen. Belg in Italië

06:54 vooraf, 06 uur 54. Duel Lukaku vs. Chiellini. "Lukaku is een uitzonderlijke speler", aldus verdediger Giorgio Chiellini. Hij is naar eigen zeggen klaar voor een nieuwe clash met de spits van de Rode Duivels. Beide heren ontmoetten elkaar al in de Italiaanse competitie. Een duel om duimen en vingers van af te likken. . Duel Lukaku vs. Chiellini "Lukaku is een uitzonderlijke speler", aldus verdediger Giorgio Chiellini. Hij is naar eigen zeggen klaar voor een nieuwe clash met de spits van de Rode Duivels. Beide heren ontmoetten elkaar al in de Italiaanse competitie. Een duel om duimen en vingers van af te likken.

06:54 vooraf, 06 uur 54.

06:50 vooraf, 06 uur 50. Het moment van de waarheid! Ook in Italië stijgt de spanning. De kranten onderschatten de Duivels niet en spreken over de belangrijkste wedstrijd tot dusver op het EK. De dag van de waarheid is het voor beide ploegen. . Het moment van de waarheid! Ook in Italië stijgt de spanning. De kranten onderschatten de Duivels niet en spreken over de belangrijkste wedstrijd tot dusver op het EK. De dag van de waarheid is het voor beide ploegen.

06:50 vooraf, 06 uur 50. De Italiaanse voorpagina's

06:40 vooraf, 06 uur 40.

06:40 vooraf, 06 uur 40. Matchdag! Vanavond is het zover! Om 21 uur stappen de Rode Duivels het veld op in de Allianz Arena. Mis geen enkele update en tel samen met ons af naar de aftrap! . Matchdag! Vanavond is het zover! Om 21 uur stappen de Rode Duivels het veld op in de Allianz Arena. Mis geen enkele update en tel samen met ons af naar de aftrap!

06:40 - Vooraf Vooraf, 06 uur 40

Opstelling België. Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen, Thomas Meunier, Youri Tielemans, Axel Witsel, Thorgan Hazard, Dries Mertens, Romelu Lukaku, Yannick Carrasco Opstelling België Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen, Thomas Meunier, Youri Tielemans, Axel Witsel, Thorgan Hazard, Dries Mertens, Romelu Lukaku, Yannick Carrasco

Opstelling Italië. Gianluigi Donnarumma, Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Leonardo Spinazzola, Nicolò Barella, Jorginho, Marco Verratti, Federico Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne Opstelling Italië Gianluigi Donnarumma, Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Leonardo Spinazzola, Nicolò Barella, Jorginho, Marco Verratti, Federico Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne