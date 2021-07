In de Belgische kranten leeft het "staatsgeheim De Bruyne", speelt hij vanavond?

12:11 België kon Italië nog nooit kloppen op een groot toernooi. De Rode Duivels konden nog nooit winnen tegen Italië op een EK of WK. In 4 wedstrijden gingen de Italianen 3 keer met de overwinning aan de haal, 1 keer speelden de ploegen gelijk. De laatste confrontatie dateert van het EK 2016. Toen verloren de Duivels hun openingswedstrijd met 2-0 van Conte zijn Squadra Azzurra. . vooraf, 12 uur 11. België kon Italië nog nooit kloppen op een groot toernooi De Rode Duivels konden nog nooit winnen tegen Italië op een EK of WK. In 4 wedstrijden gingen de Italianen 3 keer met de overwinning aan de haal, 1 keer speelden de ploegen gelijk. De laatste confrontatie dateert van het EK 2016. Toen verloren de Duivels hun openingswedstrijd met 2-0 van Conte zijn Squadra Azzurra.

12:04 vooraf, 12 uur 04. De Bruyne en Hazard hebben, op basis van wat wij weten, nog niet getraind sinds de wedstrijd tegen Portugal. Tom Boudeweel. De Bruyne en Hazard hebben, op basis van wat wij weten, nog niet getraind sinds de wedstrijd tegen Portugal. Tom Boudeweel

11:51 vooraf, 11 uur 51. Als De Bruyne wegvalt, heb je voorin iemand nodig die een creatieve pas kan geven. . Youri Mulder. Als De Bruyne wegvalt, heb je voorin iemand nodig die een creatieve pas kan geven. Youri Mulder

11:33 vooraf, 11 uur 33.

10:39 vooraf, 10 uur 39. "Gladiatoren in de Arena" en "Sloop die muur, Lukaku". Ook in de Belgische kranten leeft de kwartfinale van vanavond. Lukaku is de man die de Italiaanse muur moet slopen. De vraag of De Bruyne (en Hazard) fit zijn, blijft ook voor de pers "een staatsgeheim". Wie neemt het vanavond op tegen Italië? We zullen nog even geduld moeten oefenen. . "Gladiatoren in de Arena" en "Sloop die muur, Lukaku" Ook in de Belgische kranten leeft de kwartfinale van vanavond. Lukaku is de man die de Italiaanse muur moet slopen. De vraag of De Bruyne (en Hazard) fit zijn, blijft ook voor de pers "een staatsgeheim". Wie neemt het vanavond op tegen Italië? We zullen nog even geduld moeten oefenen.

10:38 vooraf, 10 uur 38. De Belgische kranten

08:30 vooraf, 08 uur 30. We hebben elkaar niet gezien sinds het begin van het toernooi. Voor hem zal het gemis groter zijn, want hij is weg van alles en iedereen. Shani Van Mieghem, mevrouw Alderweireld. We hebben elkaar niet gezien sinds het begin van het toernooi. Voor hem zal het gemis groter zijn, want hij is weg van alles en iedereen. Shani Van Mieghem, mevrouw Alderweireld

08:28 vooraf, 08 uur 28.

08:26 vooraf, 08 uur 26. Voor de wedstrijd tegen Portugal was ik zenuwachtiger dan Toby. De familie leeft enorm mee met de spelers. Shani Van Mieghem, mevrouw Alderweireld. Voor de wedstrijd tegen Portugal was ik zenuwachtiger dan Toby. De familie leeft enorm mee met de spelers. Shani Van Mieghem, mevrouw Alderweireld

07:27 vooraf, 07 uur 27.

07:07 vooraf, 07 uur 07. Afspraak om 20.10 uur op Eén. Zit u ook vol ongeduld te wachten op de aftrap? Goed nieuws: om 20.10 uur begint Karl Vannieuwkerke aan de voorbeschouwing op Eén en via onze livestream. Heleen Jaques, Gert Verheyen, Imke Courtois en Franky Van der Elst schuiven mee aan tafel. Peter Vandenbempt zal de wedstrijd van commentaar voorzien op tv, Tom Boudeweel is de herkenbare stem op Radio 1. . Afspraak om 20.10 uur op Eén Zit u ook vol ongeduld te wachten op de aftrap? Goed nieuws: om 20.10 uur begint Karl Vannieuwkerke aan de voorbeschouwing op Eén en via onze livestream. Heleen Jaques, Gert Verheyen, Imke Courtois en Franky Van der Elst schuiven mee aan tafel.

Peter Vandenbempt zal de wedstrijd van commentaar voorzien op tv, Tom Boudeweel is de herkenbare stem op Radio 1.

07:04 vooraf, 07 uur 04. De Italianen lopen niet over van vertrouwen, zeker na de lastige wedstrijd tegen Oostenrijk. Belg in Italië. De Italianen lopen niet over van vertrouwen, zeker na de lastige wedstrijd tegen Oostenrijk. Belg in Italië

07:02 vooraf, 07 uur 02. In Italië heerst het idee dat wie deze match wint, een goede kans maakt om het EK te winnen. Belg in Italië. In Italië heerst het idee dat wie deze match wint, een goede kans maakt om het EK te winnen. Belg in Italië

06:54 vooraf, 06 uur 54. Duel Lukaku vs. Chiellini. "Lukaku is een uitzonderlijke speler", aldus verdediger Giorgio Chiellini. Hij is naar eigen zeggen klaar voor een nieuwe clash met de spits van de Rode Duivels. Beide heren ontmoetten elkaar al in de Italiaanse competitie. Een duel om duimen en vingers van af te likken. . Duel Lukaku vs. Chiellini "Lukaku is een uitzonderlijke speler", aldus verdediger Giorgio Chiellini. Hij is naar eigen zeggen klaar voor een nieuwe clash met de spits van de Rode Duivels. Beide heren ontmoetten elkaar al in de Italiaanse competitie. Een duel om duimen en vingers van af te likken.

06:54 vooraf, 06 uur 54.