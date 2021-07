Aftellen naar België - Italië: studiogast Radzinski draagt een Belgisch kostuum

18:23 vooraf, 18 uur 23. Ref ooit aangehouden om bezit van drugs en illegale wapens. De Sloveense scheidsrechter Slavko Vincic heeft een opvallend verleden. De man werd ooit aangehouden bij een inval van de Bosnische politie. Vincic werd in een huis vol wapens en cocaïne aangetroffen, samen met 25 mannen en 9 vrouwen (vermoedelijk prostituees). Vincic zou niet rechtstreeks betrokken zijn bij het criminele netwerk, maar hij riskeert wel vervolging, omdat hij een van de 26 mannen was die werd betrapt met drugs en illegale wapens. . Ref ooit aangehouden om bezit van drugs en illegale wapens De Sloveense scheidsrechter Slavko Vincic heeft een opvallend verleden. De man werd ooit aangehouden bij een inval van de Bosnische politie. Vincic werd in een huis vol wapens en cocaïne aangetroffen, samen met 25 mannen en 9 vrouwen (vermoedelijk prostituees). Vincic zou niet rechtstreeks betrokken zijn bij het criminele netwerk, maar hij riskeert wel vervolging, omdat hij een van de 26 mannen was die werd betrapt met drugs en illegale wapens.

17:52 vooraf, 17 uur 52.

17:50 vooraf, 17 uur 50. Snelders tipt: "Ballen in de rug van de Italiaanse verdediging". Onze analist en cocommentator Eddy Snelders heeft er vertrouwen in. "Meer dan tegen Portugal", legt hij uit in München. "Omdat de Italianen zich enthousiaster opstellen. De Belgen zullen meer moeten lopen, maar daar zijn ze ook bereid om." Waar liggen de kansen voor de Rode Duivels? "In de rug van de Italiaanse verdediging. Lukaku heeft dat graag", weet Snelders, "maar dan moet hij wel die ballen krijgen. Tegen Portugal lukte dat niet." . Snelders tipt: "Ballen in de rug van de Italiaanse verdediging" Onze analist en cocommentator Eddy Snelders heeft er vertrouwen in. "Meer dan tegen Portugal", legt hij uit in München.

17:47 vooraf, 17 uur 47. Snelders en Van Gucht blikken vooruit:. Snelders en Van Gucht blikken vooruit:

17:43 vooraf, 17 uur 43. Tomasz Radzinski: "Als ik België kan helpen met mijn kostuum, draag ik het altijd". Tomasz Radzinski: "Als ik België kan helpen met mijn kostuum, draag ik het altijd"

17:42 vooraf, 17 uur 42. Tomasz Radzinski is in een opmerkelijke outfit verschenen in onze studio. De voormalige pocketspits van Germinal Ekeren en RSC Anderlecht draagt een kostuum in de Belgische kleuren: een zwarte vest, een geel hemd en een rood pochet. . Tomasz Radzinski is in een opmerkelijke outfit verschenen in onze studio. De voormalige pocketspits van Germinal Ekeren en RSC Anderlecht draagt een kostuum in de Belgische kleuren: een zwarte vest, een geel hemd en een rood pochet.

17:40 vooraf, 17 uur 40. Gezien in onze studio: Tomasz Radzinski in de Belgische driekleur.

17:31 vooraf, 17 uur 31. Italië voetbalt anders uit dan vroeger: avontuurlijker. Tom Boudeweel (straks uw commentator op Radio 1). Italië voetbalt anders uit dan vroeger: avontuurlijker. Tom Boudeweel (straks uw commentator op Radio 1)

17:26 vooraf, 17 uur 26. Roberto Mancini 1 maand geleden in het mannenblad GQ magazine: "Mijn doel is om komende zomer handtekeningen te zetten als kampioenencoach."

17:17 vooraf, 17 uur 17. Italië speelt zonder grote vedetten, maar is wel collectief sterk, enthousiast en energievol. Peter Vandenbempt (straks uw commentator op Eén). Italië speelt zonder grote vedetten, maar is wel collectief sterk, enthousiast en energievol. Peter Vandenbempt (straks uw commentator op Eén)

17:01 Hier kan je alleen maar vrolijk van worden :). vooraf, 17 uur 01.

16:40 vooraf, 16 uur 40. Revanche voor 5 jaar geleden? De Rode Duivels zien de Italianen voor het eerst terug sinds Euro 2016. 5 jaar geleden verloren ze hun opener met 0-2 van een sluw Italië. Giaccherini zette de 0-1 op het bord na een lange bal van Bonucci. Pelle legde in de extra tijd de eindstand vast. Kleine geruststelling voor de Belgen: slechts 7 Italianen van toen zitten ook nu in de kern. Kijk hieronder naar een uitgebreide samenvatting van de EK-match. . Revanche voor 5 jaar geleden? De Rode Duivels zien de Italianen voor het eerst terug sinds Euro 2016. 5 jaar geleden verloren ze hun opener met 0-2 van een sluw Italië.

16:38 vooraf, 16 uur 38. Samenvatting België - Italië op het EK van 2016: 0-2. Samenvatting België - Italië op het EK van 2016: 0-2

16:00 vooraf, 16 uur . Mooie cijfers. 5 uur voor de aftrap van de 5e match van de Rode Duivels op het EK lijsten we 5 weetjes op in cijfers. Kunt u mee uitpakken in uw appgroep of in uw bubbel. . Mooie cijfers 5 uur voor de aftrap van de 5e match van de Rode Duivels op het EK lijsten we 5 weetjes op in cijfers. Kunt u mee uitpakken in uw appgroep of in uw bubbel.



15:59 vooraf, 15 uur 59. 14. Het aantal opeenvolgende overwinningen van zowel België als Italië in wedstrijden die meetellen voor Euro 2020. Beide landen wonnen hun 10 kwalificatieduels, hun 3 groepswedstrijden en hun 1/8e finale. De winnaar van de kwartfinale wordt alleen de nieuwe recordhouder met 15 zeges. Momenteel delen België en Italië het record met 14 zeges met Duitsland. . 14 Het aantal opeenvolgende overwinningen van zowel België als Italië in wedstrijden die meetellen voor Euro 2020.

15:58 vooraf, 15 uur 58. 22. Het aantal eerdere confrontaties tussen België en Italië. De balans helt sterk over naar Italië dat 14 keer won. 4 keer werd er gelijkgespeeld en België won slechts 4 keer. De enige overwinning in een officiële wedstrijd kwam er voor de Duivels in de kwartfinale van het EK van 1972. Sindsdien konden de Belgen 3 wedstrijden op een groot toernooi tegen Italië niet winnen. Op het EK van 1980 bleef het 0-0, maar dat volstond voor de Rode Duivels om de finale te bereiken. Op het EK van 2000 won Italië met 2-0 en dat deden de Italianen op het vorige EK, in 2016, nog eens over. . 22 Het aantal eerdere confrontaties tussen België en Italië. De balans helt sterk over naar Italië dat 14 keer won. 4 keer werd er gelijkgespeeld en België won slechts 4 keer.

15:57 vooraf, 15 uur 57. 31. De reeks van wedstrijden zonder nederlaag van Italië op dit moment. De laatste nederlaag van de Azzurri dateert van 10 september 2018 tegen Portugal (1-0). Sindsdien werd 26 keer gewonnen en 5 keer gelijkgespeeld. Er werden in die wedstrijden 76 goals gemaakt en slechts 8 geïncasseerd. 21 keer behaalden de Italianen een clean sheet. . 31 De reeks van wedstrijden zonder nederlaag van Italië op dit moment. De laatste nederlaag van de Azzurri dateert van 10 september 2018 tegen Portugal (1-0).

15:56 vooraf, 15 uur 56. 1968. Het jaar van de enige Europese titel van Italië. Een makkelijke toernooizege werd het niet voor de Italianen. In de halve finales tegen de Sovjet-Unie moest een toss de beslissing brengen, strafschoppen bestonden nog niet. En in de finale tegen Joegoslavië was een replay nodig, na een 1-1 gelijkspel. Twee dagen later wonnen de Italianen met 2-0. Italië verloor ook twee EK-finales, in 2000 van Frankrijk en in 2012 van Spanje. . 1968 Het jaar van de enige Europese titel van Italië. Een makkelijke toernooizege werd het niet voor de Italianen.

15:55 vooraf, 15 uur 55. 14.000. Het aantal toeschouwers dat toegelaten wordt tijdens de EK-wedstrijden in München. Het stadion biedt plaats aan 75.000 supporters. . 14.000 Het aantal toeschouwers dat toegelaten wordt tijdens de EK-wedstrijden in München. Het stadion biedt plaats aan 75.000 supporters.