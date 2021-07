LIVESTREAM: Pedri laat enorme mogelijkheid op openingsgoal liggen

Roberto Mancini én Luis Enrique sturen driftig bij aan de zijlijn. Het is een ongemeen boeiende wedstrijd, beide ploegen gaan er vol voor.

Plots alle hens aan dek bij Spanje wanneer Insigne Emerson met een heerlijke doorsteekpass lanceert op links. Simon komt onoordeelkundig ver uit, maar de Italianen spelen het niet goed uit. Via Emerson en Immobile komt de bal bij Barella en die laat zich aftroeven door Busquets.

18'

Even een rustpauze voor Italië door een overtreding op Barella. Insigne lobt de vrije trap over de verdediging, maar doelman Simon is bij de pinken.