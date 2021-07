Southgate: "Halve finale wordt een match van nationaal belang"

10:30 vooraf, 10 uur 30. Engeland heeft de fans achter zich, maar heeft ook veel druk. Het zal voor hen niet makkelijk worden. Kasper Hjulmand. Engeland heeft de fans achter zich, maar heeft ook veel druk. Het zal voor hen niet makkelijk worden. Kasper Hjulmand

10:29 vooraf, 10 uur 29. Hjulmand over weinige Deense fans: "Een psychologische component". Er zullen straks bijna geen Deense supporters aanwezig zijn op Wembley. Vanwege coronabeperkingen moeten buitenlanders die het Verenigd Koninkrijk binnenkomen vijf tot tien dagen in quarantaine. Enkel Denen die in Groot-Brittannië wonen, zullen aanwezig kunnen zijn. "Dat is een psychologische component", erkende de Deense bondscoach Kasper Hjulmand. "Engeland heeft de fans achter zich staan, maar speelt ook met veel druk en hoge verwachtingen. Het zal niet makkelijk worden voor hen. Wij weten dat we van deze situatie kunnen gebruikmaken." . Hjulmand over weinige Deense fans: "Een psychologische component" Er zullen straks bijna geen Deense supporters aanwezig zijn op Wembley. Vanwege coronabeperkingen moeten buitenlanders die het Verenigd Koninkrijk binnenkomen vijf tot tien dagen in quarantaine. Enkel Denen die in Groot-Brittannië wonen, zullen aanwezig kunnen zijn.

"Dat is een psychologische component", erkende de Deense bondscoach Kasper Hjulmand. "Engeland heeft de fans achter zich staan, maar speelt ook met veel druk en hoge verwachtingen. Het zal niet makkelijk worden voor hen. Wij weten dat we van deze situatie kunnen gebruikmaken."

10:13 Ook de Engelsen denken vanavond aan pechvogel Christian Eriksen. vooraf, 10 uur 13.

10:05 vooraf, 10 uur 05. Wij hebben niet zo'n goede voetbalgeschiedenis als we soms zelf geloven. Gareth Southgate. Wij hebben niet zo'n goede voetbalgeschiedenis als we soms zelf geloven. Gareth Southgate

10:04 vooraf, 10 uur 04. Southgate: "Een match van nationaal belang". Engels bondscoach Gareth Southgate sprak gisteren met de pers. Hij noemde het duel dinsdag "een match van nationaal belang". "We hebben niet zo'n goede voetbalgeschiedenis als we soms zelf geloven", zei hij. "We hebben op dit EK grenzen overschreden en we hebben morgen de gelegenheid dat nog eens te doen. Engeland haalde nooit eerder een EK-finale. Wij kunnen de eerste groep zijn die dat behaalt. Dat is heel spannend." . Southgate: "Een match van nationaal belang" Engels bondscoach Gareth Southgate sprak gisteren met de pers. Hij noemde het duel dinsdag "een match van nationaal belang". "We hebben niet zo'n goede voetbalgeschiedenis als we soms zelf geloven", zei hij. "We hebben op dit EK grenzen overschreden en we hebben morgen de gelegenheid dat nog eens te doen. Engeland haalde nooit eerder een EK-finale. Wij kunnen de eerste groep zijn die dat behaalt. Dat is heel spannend."



09:53 vooraf, 09 uur 53. Favoriet Engeland tegen uitdager Denemarken. Met Engeland-Denemarken staat vanavond om 21 uur de tweede halve finale op het programma. Thuisploeg Engeland is op Wembley op papier de favoriet, maar revelatie Denemarken is klaar om opnieuw de rol van spelbreker op zich te nemen. Engeland is voorlopig aan een foutloos toernooi bezig. De Three Lions kregen nog geen enkel doelpunt tegen en walsten in de kwartfinale in Rome - hun enige 'uitduel' op dit toernooi - voorbij Oekraïne (4-0). Denemarken moest tijdens dit toernooi het trauma van Eriksen verwerken. De Deense aanvoerder viel in de eerste partij uit na een hartstilstand, maar werd gepast geëerd met enkele Deense topprestaties. Voegt Denemarken daar straks nog een EK-finale aan toe? . Favoriet Engeland tegen uitdager Denemarken Met Engeland-Denemarken staat vanavond om 21 uur de tweede halve finale op het programma. Thuisploeg Engeland is op Wembley op papier de favoriet, maar revelatie Denemarken is klaar om opnieuw de rol van spelbreker op zich te nemen. Engeland is voorlopig aan een foutloos toernooi bezig. De Three Lions kregen nog geen enkel doelpunt tegen en walsten in de kwartfinale in Rome - hun enige 'uitduel' op dit toernooi - voorbij Oekraïne (4-0). Denemarken moest tijdens dit toernooi het trauma van Eriksen verwerken. De Deense aanvoerder viel in de eerste partij uit na een hartstilstand, maar werd gepast geëerd met enkele Deense topprestaties. Voegt Denemarken daar straks nog een EK-finale aan toe?

09:33 vooraf, 09 uur 33.

09:31 vooraf, 09 uur 31.

09:31 - Vooraf Vooraf, 09 uur 31

Opstelling Engeland. Jordan Pickford, Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw, Bukayo Saka, Kalvin Phillips, Mason Mount, Declan Rice, Raheem Sterling, Harry Kane Opstelling Engeland Jordan Pickford, Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw, Bukayo Saka, Kalvin Phillips, Mason Mount, Declan Rice, Raheem Sterling, Harry Kane

Opstelling Denemarken. Kasper Schmeichel, Andreas Christensen, Simon Kjær, Jannik Vestergaard, Jens Stryger Larsen, Pierre-Emile Højbjerg, Thomas Delaney, Joakim Mæhle, Martin Braithwaite, Kasper Dolberg, Mikkel Damsgaard Opstelling Denemarken Kasper Schmeichel, Andreas Christensen, Simon Kjær, Jannik Vestergaard, Jens Stryger Larsen, Pierre-Emile Højbjerg, Thomas Delaney, Joakim Mæhle, Martin Braithwaite, Kasper Dolberg, Mikkel Damsgaard