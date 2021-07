LIVESTREAM: Sterling prikt meteen tegen: Engeland op gelijke hoogte

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Een doelpunt langs beide kanten na een leuke pot voetbal. Na een aangename eerste helft gaan Denemarken en Engeland de rust in met elk één doelpunt. De Denen stonden bijna 10 minuten op voorsprong, maar trapten de bal onder Engelse druk in eigen doel.

44' eerste helft, minuut 44. De Engelsen hebben bloed geroken en willen nog een tweede treffer voor de rust. De voorzet van Walker is veel te hard en belandt op links bij Shaw. Die trapt de bal zo mogelijk nog harder voor doel, waardoor de Denen er vlot tussen zitten.

41' eerste helft, minuut 41. Sterling heeft dan toch de gelijkmaker te pakken: 1-1. Sterling heeft dan toch de gelijkmaker te pakken: 1-1

39' Owngoal tijdens eerste helft, minuut 39 door Simon Kjær van Engeland. 1, 1. own goal Engeland Denemarken rust 1 1

39' eerste helft, minuut 39. Tweede keer, goeie keer voor Sterling! Na de enorme gemiste kans van hiernet, doet Sterling het nu wel goed! Saka glipt door de buitenspelval en zet voor richting Sterling, die ziet hoe Kjaer niets anders kan doen dan de bal in eigen doel glijden!

39' eerste helft, minuut 39. Schmeichel houdt Sterling van de gelijkmaker. Schmeichel houdt Sterling van de gelijkmaker

38' eerste helft, minuut 38. Sterling trapt recht op Schmeichel! Sterling troeft Stryger af in de zestien en heeft de hoek maar voor het uitkiezen! Toch trapt hij recht door het midden, recht op het lijf van Schmeichel!

37' eerste helft, minuut 37. De Denen prikken nog eens tegen. De pass op Hojbjerg is net iets te hard, waardoor er kostbare seconden verloren gaan. Daardoor is er voldoende Engels volk teruggekeerd en wordt de voorzet vlot opgevangen. Jammer, want de actie van Maehle was weer om duimen en vingers af te likken.

36' eerste helft, minuut 36. Maar wie anders dan krijger Simon Kjaer kopt de vrije trap van Sterling staalhard weg. Houdt Denemarken stand tot aan de rust?

36' eerste helft, minuut 36.

35' eerste helft, minuut 35. Verrassing! Damsgaard knalt vrije trap rechtstreeks binnen en zorgt voor 0-1. Verrassing! Damsgaard knalt vrije trap rechtstreeks binnen en zorgt voor 0-1

35' eerste helft, minuut 35. Mikt ook Engeland een vrije trap in doel? Delaney maait enkel Kane neer en raakt geen bal. Zo krijgt ook Engeland plots een vrije trap. Centraler dan die van Damsgaard hiernet, maar wel net iets dichter.



33' eerste helft, minuut 33. Bondscoach Southgate maant aan tot kalmte. Dat is nodig, want Pickford leverde opnieuw veel te makkelijk in.

33' Een record, maar niet het gedroomde. eerste helft, minuut 33.

30' Doelpunt na vrije trap tijdens eerste helft, minuut 30 door Mikkel Damsgaard van Denemarken. 0, 1. vrije trap Engeland Denemarken rust 0 1

30' eerste helft, minuut 30. Damsgaard doet het wonderschoon! Met een fenomenale vrije trap zet Mikkel Damsgaard de Denen op voorsprong! Hij trapt de bal netjes over het muurtje en ook al valt de bal niet in de winkelhaak, het schot is hard genoeg om Pickford te kloppen!

29' eerste helft, minuut 29. Damsgaard krult een bal niet zo ver naast. Damsgaard krult een bal niet zo ver naast

29' eerste helft, minuut 29. De Denen gaan van vrije trap naar vrije trap. De Denen schuiven op. Christensen wordt overduidelijk vastgehouden door Shaw, waardoor de Denen opschuiven. Een veel interessantere vrije trap is het gevolg.