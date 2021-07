LIVESTREAM: Kane mist penalty, maar scoort rebound: 2-1 voor Engeland!

Fase per fase

Fase per fase

113' tweede verlenging, minuut 113. Walker kan voorzetten richting Sterling, maar bedenkt zich net op tijd en denkt dan vooral aan het bijhouden van de bal. . Walker kan voorzetten richting Sterling, maar bedenkt zich net op tijd en denkt dan vooral aan het bijhouden van de bal.

112' tweede verlenging, minuut 112. De Engelsen zakken massaal terug om dan snel om te schakelen met al het aanvallende geweld. Al komt ook dat laatste er voorlopig niet uit. . De Engelsen zakken massaal terug om dan snel om te schakelen met al het aanvallende geweld. Al komt ook dat laatste er voorlopig niet uit.

111' tweede verlenging, minuut 111.

111' tweede verlenging, minuut 111.

110' tweede verlenging, minuut 110. De zenuwen gieren door de kelen, bij iedereen op en rond het veld. Op vijf minuten hebben we nog niet veel gezien dat op voetbal lijkt. . De zenuwen gieren door de kelen, bij iedereen op en rond het veld. Op vijf minuten hebben we nog niet veel gezien dat op voetbal lijkt.

106' tweede verlenging tweede verlenging, minuut 106 match begonnen

105' tweede verlenging, minuut 105. Kan Denemarken nog iets in het slotkwartier? Nog vijftien minuten heeft Denemarken om terug te slaan! Een helse karwei, want sinds de rust hebben ze amper kansen weten te creëren. . Kan Denemarken nog iets in het slotkwartier? Nog vijftien minuten heeft Denemarken om terug te slaan! Een helse karwei, want sinds de rust hebben ze amper kansen weten te creëren.

105+2' eerste verlenging, minuut 107. Is it coming home? Kane knalt in 2 keer vanaf de stip de 2-1 binnen. Is it coming home? Kane knalt in 2 keer vanaf de stip de 2-1 binnen

105+2' eerste verlenging, minuut 107. Einde eerste verlenging. We gaan even bijtanken en wisselen van kant. Kan Denemarken zich in het slotkwartier nog terug in de wedstrijd knokken? . Einde eerste verlenging We gaan even bijtanken en wisselen van kant. Kan Denemarken zich in het slotkwartier nog terug in de wedstrijd knokken?

105+2' eerste verlenging, minuut 107. Kane gaat alweer naar de grond en deze keer is er wel iets aan. De Engelsen winnen tijd en moeten nog een kwartier volhouden. . Kane gaat alweer naar de grond en deze keer is er wel iets aan. De Engelsen winnen tijd en moeten nog een kwartier volhouden.

105' eerste verlenging, minuut 105. Vervanging bij Denemarken, Jonas Wind erin, Jannik Vestergaard eruit wissel Jannik Vestergaard Jonas Wind

104' Doelpunt tijdens eerste verlenging, minuut 104 door Harry Kane van Engeland. 2, 1. goal Engeland Denemarken 115' 2 1

104' Gemiste strafschop tijdens eerste verlenging, minuut 104 door Harry Kane van Engeland. penalty gemist Engeland Denemarken 115' 1 1

104' eerste verlenging, minuut 104. Kane doet het in twee tijden! Harry Kane zet zich achter de bal en ziet zijn strafschop gestopt worden door Schmeichel! Kane is er als de kippen bij om de rebound in doel te knallen! . Kane doet het in twee tijden! Harry Kane zet zich achter de bal en ziet zijn strafschop gestopt worden door Schmeichel! Kane is er als de kippen bij om de rebound in doel te knallen!

102' eerste verlenging, minuut 102. Engeland krijgt een strafschop! Sterling gaat neer na een haakfout van Maehle en de bal gaat op de stip! Daar lijkt zelfs de VAR niets meer aan te kunnen veranderen! . Engeland krijgt een strafschop! Sterling gaat neer na een haakfout van Maehle en de bal gaat op de stip! Daar lijkt zelfs de VAR niets meer aan te kunnen veranderen!

101' eerste verlenging, minuut 101.

100' eerste verlenging, minuut 100. Bij de Denen lijkt het helemaal op te zijn. Komen zij ooit nog voor het doel van Pickford of bekijkt die de wedstrijd de komende 20 minuten vanop een afstand? . Bij de Denen lijkt het helemaal op te zijn. Komen zij ooit nog voor het doel van Pickford of bekijkt die de wedstrijd de komende 20 minuten vanop een afstand?

99' eerste verlenging, minuut 99. Grealish trapt hard en recht op Schmeichel, Sterling mikt te hoog. Grealish trapt hard en recht op Schmeichel, Sterling mikt te hoog

98' Grealish op de vuisten van Schmeichel! Die hoekschop belandt na veel vijven en zessen in de voeten van Grealish, die recht op de vuisten van de Deense goalie knalt! In een tweede aanvalsgolf trapt Sterling ook vanuit de tweede lijn hoog over. . eerste verlenging, minuut 98. Grealish op de vuisten van Schmeichel! Die hoekschop belandt na veel vijven en zessen in de voeten van Grealish, die recht op de vuisten van de Deense goalie knalt! In een tweede aanvalsgolf trapt Sterling ook vanuit de tweede lijn hoog over.