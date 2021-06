LIVESTREAM: Sensatie! Hongarije scoort, Duitsland in de penarie

Duitsland is weer laatste. Wordt het een complete rotavond voor de Duitsers? Een tweede penaltygoal van Ronaldo brengt Portugal weer op gelijke hoogte van Frankrijk. De huidige situatie in de groep des doods: Frankrijk 1, Portugal 2, Hongarije 3 en Duitsland 4. . tweede helft, minuut 64.

Havertz wordt bijna gelanceerd in de zestien, maar laat de bal net iets te ver van zijn voet springen en zo kan Orban de bal in hoekschop werken. Da's een klus voor Sané, maar hij pakt uit met een draak van een wedstrijd. Zijn hoekschop gaat zelfs aan de andere kant over de zijlijn. Het Duitse publiek uit zijn ongenoegen.

Daar is Goretzka. Hij neemt de plaats in van Gündogan. Bij de Hongaren lijken ze nog niet van plan om een frisse kracht tussen de lijnen te brengen.

Eindelijk een schot op doel van de Duitsers. Havertz haalt van net buiten de zestien uit in de draai, maar zijn poging brengt Gulacsi niet in de problemen. Het zal beter moeten om Hongarije te kloppen.

Scheidsrechter Karasev fluit de tweede helft op gang in München. Kan Duitsland de scheve situatie nog rechttrekken of houdt Hongarije stand?

