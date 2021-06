LIVE: Duitse aanvoerdersband in regenboogkleuren ligt klaar tegen Hongarije

20:42 vooraf, 20 uur 42. Kunnen de Hongaren het ook buitenshuis? Hongarije mocht zijn eerste twee groepswedstrijden in de eigen Puskas Arena in Boedapest afwerken. De steun van de uitzinnige Hongaarse fans stuwde de ploeg van Marco Rossi naar een historisch punt tegen wereldkampioen Frankrijk, dat vanavond opnieuw in de Puskas Arena speelt tegen Portugal. Vraag is dus of de Hongaren vanavond in München die 12e man niet te fel zullen missen. . Kunnen de Hongaren het ook buitenshuis? Hongarije mocht zijn eerste twee groepswedstrijden in de eigen Puskas Arena in Boedapest afwerken. De steun van de uitzinnige Hongaarse fans stuwde de ploeg van Marco Rossi naar een historisch punt tegen wereldkampioen Frankrijk, dat vanavond opnieuw in de Puskas Arena speelt tegen Portugal. Vraag is dus of de Hongaren vanavond in München die 12e man niet te fel zullen missen.



20:42 vooraf, 20 uur 42.

20:33 vooraf, 20 uur 33. Groepswinst zit er niet meer in voor Hongarije, maar het zwakke broertje in deze poule is zeker nog niet uitgeteld. Met een stuntzege tegen de Mannschaft kunnen de Hongaren als 2e of beste 3e doorstoten. Bij een gelijkspel of nederlaag is het onherroepelijk voorbij.

20:31 vooraf, 20 uur 31.

20:29 vooraf, 20 uur 29. Duitsland heeft alles in eigen handen. Duitsland hoeft vanavond niet eens te winnen om de 1/8e finales te bereiken. Een punt volstaat om minstens als beste 3e door te stoten. Na de slappe prestatie tegen Frankrijk en de stevige uithaal tegen Portugal is het vooral afwachten hoe Duitsland vanavond voor de dag komt.

20:07 vooraf, 20 uur 07. Sallai en Szalai. De Hongaren sturen dezelfde 11 als tegen Frankrijk (1-1) het terrein op. Voorin rekenen ze weer op het aanvalsduo Sallai-Szalai. De ploeg van Hongarije: Gulacsi, Botka, Orban, Atilla Szalai, Nego, Fiola, Kleinheisler, A.Nagy, Schäfer, Adam Szalai, Sallai



De ploeg van Hongarije: Gulacsi, Botka, Orban, Atilla Szalai, Nego, Fiola, Kleinheisler, A.Nagy, Schäfer, Adam Szalai, Sallai

20:00 Het team van Hongarije:. vooraf, 20 uur .

19:55 vooraf, 19 uur 55. Duitsland: Sané vervangt Müller. Joachim Löw heeft zijn ploeg prijsgegeven. Eén verandering in vergelijking met de match tegen Portugal (4-2): Leroy Sané speelt in de plaats van Bayern-ploegmaat Thomas Müller. Müller kampt met een kwaaltje aan zijn knie en houdt zich klaar als reserve. De ploeg van Duitsland: Neuer, Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens, Sané, Havertz, Gnabry

Müller kampt met een kwaaltje aan zijn knie en houdt zich klaar als reserve.

De ploeg van Duitsland: Neuer, Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens, Sané, Havertz, Gnabry

19:50 De ploeg van de Duitsers:. vooraf, 19 uur 50.

19:46 vooraf, 19 uur 46.

19:25 vooraf, 19 uur 25. De aanvoerdersband van de Duitsers ligt klaar. De arena van München mag niet oplichten in de regenboogkleuren. Het belet de aanvoerder van Duitsland niet om met een regenboogband te voetballen tegen Hongarije.

19:24 De aanvoerdersband in regenboogkleuren ligt klaar bij de Duitsers:. vooraf, 19 uur 24.

19:00 Het verhaal van Robin Gosens:. vooraf, 19 uur .

23-06-2021 23-06-2021.

21:14 vooraf, 21 uur 14. We moeten tactisch een vlekkeloze match spelen, want Duitsland is wat ze in Italië een tank noemen. Het is een echte machine, al hebben ze ook technisch vaardige spelers. Marco Rossi (bondscoach Hongarije).

21:08 vooraf, 21 uur 08. Hongaars premier Orban stuurt zijn kat. De omstreden Viktor Orban zal er morgen dan toch niet bij zijn om zijn land aan te moedigen. De Hongaarse premier was eerst aangekondigd om aanwezig te zijn in München, maar is op zijn stappen teruggekomen. Mogelijk is hij beducht voor negatieve reacties na de goedkeuring van de omstreden antihomowet in Hongarije.

21:04 vooraf, 21 uur 04. We waren allemaal tevreden met de match tegen Portugal, maar toch konden er ook dingen beter. We weten dat we niet zoveel kansen zullen krijgen tegen Hongarije. We zullen hen moeten afmatten. Joachim Löw (bondscoach Duitsland).

21:03 vooraf, 21 uur 03.

