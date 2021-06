Portugal mist João Felix straks ook tegen Duitsland

14:44

vooraf, 14 uur 44. João Felix ook niet tegen Duitsland. De Portugees João Félix zal vanavond niet aan de bak komen in de EK-wedstrijd tussen Portugal en Duitsland. De aanvaller van Atletico Madrid kampt net als linksback Nuno Mendes met spierpijn, zo maakte de Portugese voetbalbond bekend, zonder meer details vrij te geven over de blessure. Félix trainde vrijdag nog mee, maar werd net als Sporting Portugal-speler Mendes niet in de basis verwacht tegen Duitsland. De 21-jarige stond dinsdag ook niet op het veld bij de overwinning tegen Hongarije (0-3), de eerste wedstrijd van de Portugezen in groep F. .