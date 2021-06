Portugal en Duitsland wijzigen hun basiselftal niet voor match 2

17:33 De zon is van de partij in München:. vooraf, 17 uur 33. De zon is van de partij in München: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1406273668485894147

17:26 Statistiek. Opvallend: Portugal kon maar 3 van de 18 eerdere confrontaties met de Duitsers winnen. Duitsland won 10 keer, 5 keer werd er gelijkgespeeld. De laatste Portugese zege dateert van het EK in 2000, daarna wonnen de Duitsers vier keer op een rij, telkens op een WK- of EK-eindronde. Het recentste duel, in de groepsfase van het WK 2014, eindigde op 4-0 voor Duitsland. . vooraf, 17 uur 26. Statistiek Opvallend: Portugal kon maar 3 van de 18 eerdere confrontaties met de Duitsers winnen. Duitsland won 10 keer, 5 keer werd er gelijkgespeeld. De laatste Portugese zege dateert van het EK in 2000, daarna wonnen de Duitsers vier keer op een rij, telkens op een WK- of EK-eindronde. Het recentste duel, in de groepsfase van het WK 2014, eindigde op 4-0 voor Duitsland.

17:04 Ook geen verrassingen bij de Duitsers: het zijn de elf spelers die tegen Frankrijk verloren die het nu tegen Portugal beter moeten doen. vooraf, 17 uur 04. Ook geen verrassingen bij de Duitsers: het zijn de elf spelers die tegen Frankrijk verloren die het nu tegen Portugal beter moeten doen.

17:02 Zoek niet naar veranderingen bij de Portugezen. Fernando Santos begint met exact dezelfde 11 namen als tegen Hongarije. . vooraf, 17 uur 02. Zoek niet naar veranderingen bij de Portugezen. Fernando Santos begint met exact dezelfde 11 namen als tegen Hongarije.

16:11 vooraf, 16 uur 11. Löw: "Geen extra verdediger voor Ronaldo". Duitsland heeft een plannetje klaar om EK-topschutter aller tijden Cristiano Ronaldo op te vangen. Dat zal niet met een extra verdediger zijn, verklaarde bondscoach Joachim Löw. "Dat zullen we zeker niet doen", was het antwoord op een vraag in die zin. "Cristiano is een aanvaller die nu eens op de linkerflank kan doorbreken, dan weer naar rechts uitvalt." "Wij willen vooral de ruimte waar hij loopt bewaken. Dat is de boodschap." In zijn laatste 4 duels met Duitsland kwam de Portugees van Juve niet tot scoren. Löw beseft wel dat het om meer gaat dan de 36-jarige vedette: "Ronaldo is altijd erg sterk en blijft een van de besten van de wereld. Maar er staan natuurlijk ook heel wat andere goeie jongens." . Löw: "Geen extra verdediger voor Ronaldo" Duitsland heeft een plannetje klaar om EK-topschutter aller tijden Cristiano Ronaldo op te vangen. Dat zal niet met een extra verdediger zijn, verklaarde bondscoach Joachim Löw.

14:44 vooraf, 14 uur 44. João Felix ook niet tegen Duitsland. De Portugees João Félix zal vanavond niet aan de bak komen in de EK-wedstrijd tussen Portugal en Duitsland. De aanvaller van Atletico Madrid kampt net als linksback Nuno Mendes met spierpijn, zo maakte de Portugese voetbalbond bekend, zonder meer details vrij te geven over de blessure. Félix trainde vrijdag nog mee, maar werd net als Sporting Portugal-speler Mendes niet in de basis verwacht tegen Duitsland. De 21-jarige stond dinsdag ook niet op het veld bij de overwinning tegen Hongarije (0-3), de eerste wedstrijd van de Portugezen in groep F. . João Felix ook niet tegen Duitsland De Portugees João Félix zal vanavond niet aan de bak komen in de EK-wedstrijd tussen Portugal en Duitsland. De aanvaller van Atletico Madrid kampt net als linksback Nuno Mendes met spierpijn, zo maakte de Portugese voetbalbond bekend, zonder meer details vrij te geven over de blessure.



14:42 vooraf, 14 uur 42. Als Portugal wint, is het zeker van de 1/8e finales - nog voor de laatste partij tegen wereldkampioen Frankrijk. . Als Portugal wint, is het zeker van de 1/8e finales - nog voor de laatste partij tegen wereldkampioen Frankrijk.

14:18 vooraf, 14 uur 18. Iedereen die tegen Portugal speelt, denkt: shit, die Portugezen. Ze zijn stevig achterin, hebben een enorme winnaarsmentaliteit én ze hebben Ronaldo. Nóóit heb je het er makkelijk tegen. Een vreselijke ploeg om tegen te voetballen. Filip Joos . Iedereen die tegen Portugal speelt, denkt: shit, die Portugezen. Ze zijn stevig achterin, hebben een enorme winnaarsmentaliteit én ze hebben Ronaldo. Nóóit heb je het er makkelijk tegen. Een vreselijke ploeg om tegen te voetballen. Filip Joos

14:16 vooraf, 14 uur 16. Ronaldo is EK-topschutter na zege tegen Hongarije: zijn 11 stuks. Ronaldo is EK-topschutter na zege tegen Hongarije: zijn 11 stuks

Opstelling Portugal. Rui Patrício, Nélson Semedo, Pepe, Rúben Dias, Raphaël Guerreiro, Danilo Pereira, Bruno Fernandes, William Carvalho, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota

Opstelling Duitsland. Manuel Neuer, Matthias Ginter, Mats Hummels, Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan, Toni Kroos, Robin Gosens, Kai Havertz, Serge Gnabry, Thomas Müller