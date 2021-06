LIVESTREAM: Duitsland speelt Portugal tureluurs ondanks vroege achterstand

Portugal en Duitsland treffen elkaar in de Allianz Arena in München, de bezoekers spelen dus voor eigen volk. Duitsland speelt voor zjin vel in de groep des doods na het nipte 1-0-verlies tegen Frankrijk. Portugal won met 0-3 van Hongarije, dikt Ronaldo zijn EK-goals nog wat aan? Mis niks van de wedstrijd op deze pagina en op tv/radio.