Verzekert Frankrijk zich in vol Puskas-stadion van 1/8e finales in groep des doods?

Steve (Mandanda) heeft ons gewaarschuwd. We spelen tegen een tegenstander waarvan we geen speler kennen. Dat zou kunnen zijn zoals een bekermatch tegen amateurs.

vooraf, 11 uur 12. Steve (Mandanda) heeft ons gewaarschuwd. We spelen tegen een tegenstander waarvan we geen speler kennen. Dat zou kunnen zijn zoals een bekermatch tegen amateurs. Kylian Mbappé.

11:06

vooraf, 11 uur 06. Hongarije-Frankrijk in groep des doods. Wereldkampioen Frankrijk won zijn eerste EK-duel met 1-0 van Duitsland, al had het daar wel een owngoal van Hummels voor nodig. De Duitsers deden het ook helemaal niet onaardig, maar de invallers brachten finaal te weinig kwaliteit. Wat kunnen Mbappé, Benzema en co tegen Hongarije, het zwakke broertje in de groep des doods? In Boedapest dagen wel 67.000 fans, dat zijn de Franse voetballers al lang niet meer gewoon. De Hongaren spelen hun laatste troef uit na de 0-3 tegen Portugal. Ze kraakten pas in de laatste 10 minuten. .