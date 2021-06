LIVESTREAM: Schittert Ronaldo in vol stadion? Portugal opent EK tegen Hongarije

7' eerste helft, minuut 7. De Hongaren willen een rode kaart! Al gaat het dan vooral om de Hongaren in de tribunes. Sallai gaat graag liggen in een sprintduel met Ruben Dias, die zijn handen ook niet thuis houdt. Enkele tellen later krijgt Semedo een stevige tik te verwerken. De Hongaren houden zich niet in. . De Hongaren willen een rode kaart! Al gaat het dan vooral om de Hongaren in de tribunes. Sallai gaat graag liggen in een sprintduel met Ruben Dias, die zijn handen ook niet thuis houdt. Enkele tellen later krijgt Semedo een stevige tik te verwerken. De Hongaren houden zich niet in.

6' eerste helft, minuut 6. Op een Portugese vrije trap gaat Fiola ongelukkig onder de bal door, maar hij heeft gelukt dat een verraste Pepe niet kan profiteren.

5' eerste helft, minuut 5. Gulacsi meteen aan het werk! William Carvalho krijgt de bal al liggend tot bij Silva, die Jota richting Gulacsi kan sturen. De Portugees van Liverpool trapt snel, maar de Hongaarse goalie, duwt de bal netjes uit zijn doel.

3' eerste helft, minuut 3. Hongarije parkeert allerminst de bus in eigen huis. Akkoord, ze stormen niet blind naar voren, maar wie zou dat wel doen tegen de titelverdediger? Portugal zal het vanavond niet cadeau krijgen.

1' eerste helft, minuut 1. De Hongaren krijgen een aanvallende fout tegen en dat levert meteen boegeroep op. Een vol stadion is aanpassen voor iedereen.

1' eerste helft, minuut 1. Ook Hongarije en Portugal beginnen aan hun EK! De eerste wedstrijd van de laatste groep is op gang getrapt! Kan Hongarije meteen stunten in de groep des doods of maakt Portugal zijn favorietenrol waar?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

17:59 Veel volk in het stadion:. vooraf, 17 uur 59. Veel volk in het stadion:

17:55 vooraf, 17 uur 55. Zo klinkt een vol stadion. De Puskas Arena zit afgeladen vol en dat zorgt voor een imposant Hongaars volkslied. Wat kunnen de Hongaren doen met dit gouden thuisvoordeel?

17:53 vooraf, 17 uur 53. Tijd voor volksliederen! "Helden van de zee, nobel volk." De Portugezen zingen luidkeels mee met hun hymne. Cristiano Ronaldo en zijn ploegmaats geven alvast het goeie voorbeeld.

17:51 vooraf, 17 uur 51. Zo werd Portugal Europees kampioen in 2016. Zo werd Portugal Europees kampioen in 2016

17:49 vooraf, 17 uur 49. Livestream. Je kan intussen ook al inschakelen op de Livestream, waarin Mo Messoudi en Frank Boeckx vooruitblikken op het duel tussen Hongarije en Portugal. Binnen een tiental minuten wordt de aftrap gegeven!

17:44 vooraf, 17 uur 44. Wordt CR7 even CR5? Cristiano Ronaldo is altijd op recordjacht, maar deze maand misschien nog net wat meer dan anders. Als hij de opwarming overleeft en straks kan starten, doet hij dat al op zijn 5e EK. Dat zou een unicum zijn. Wordt CR7 dan voor even CR5? De kans is ook reëel dat Ronaldo straks een doelpunt weet mee te pikken en dat zou dan zijn 10e zijn. Daarmee zou hij de huidige mederecordhouder Michel Platini achter zich laten. De enige speler die ook op dit EK meedoet en enigszins in de buurt komt, is Antoine Griezmann. Hij zit nog maar aan 6 doelpunten.



