LIVESTREAM: Löw met slotoffensief: Werner en Sané moeten voor gelijkmaker zorgen

80' tweede helft, minuut 80. Mbappé pakt nog eens uit met zijn turbo, maar deze keer keert hij op zijn stappen terug omdat de achterlijn te snel nadert. . Mbappé pakt nog eens uit met zijn turbo, maar deze keer keert hij op zijn stappen terug omdat de achterlijn te snel nadert.

78' tweede helft, minuut 78. Geen strafschop voor Mbappé. Oh oh oh, Frankrijk krijgt geen strafschop! Mbappé gaf Hummels een verkoudheid of drie toen hij hem voorbij snelde. De tackle van Hummels was volgens de Spaanse scheids mooi op tijd, maar vanaf hier leek de bal op de stip te mogen. . Geen strafschop voor Mbappé Oh oh oh, Frankrijk krijgt geen strafschop! Mbappé gaf Hummels een verkoudheid of drie toen hij hem voorbij snelde. De tackle van Hummels was volgens de Spaanse scheids mooi op tijd, maar vanaf hier leek de bal op de stip te mogen.

75' tweede helft, minuut 75. De dubbele Duitse wissel. Leroy Sané en Timo Werner moeten het doelpunt maken dat Havertz en Gnabry niet maakten. Een speler van Bayern en een van Chelsea erin, en spelers van dezelfde teams eruit. . De dubbele Duitse wissel Leroy Sané en Timo Werner moeten het doelpunt maken dat Havertz en Gnabry niet maakten. Een speler van Bayern en een van Chelsea erin, en spelers van dezelfde teams eruit.

74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij Duitsland, Leroy Sané erin, Kai Havertz eruit wissel Kai Havertz Leroy Sané

74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij Duitsland, Timo Werner erin, Serge Gnabry eruit wissel Serge Gnabry Timo Werner

72' tweede helft, minuut 72. De Fransen willen de bal niet buiten spelen, terwijl er wel twee Duitsers klaarstaan om in te vallen. Dan gaat Matthias Ginter even zitten, waardoor het spel wel wordt stilgelegd. Goed nieuws, maar ook slecht nieuws, want ook de verdediger lijkt naar de kant te moeten gaan. . De Fransen willen de bal niet buiten spelen, terwijl er wel twee Duitsers klaarstaan om in te vallen. Dan gaat Matthias Ginter even zitten, waardoor het spel wel wordt stilgelegd. Goed nieuws, maar ook slecht nieuws, want ook de verdediger lijkt naar de kant te moeten gaan.

70' tweede helft, minuut 70. Duitsland in handbalmodus. In een halve cirkel gaat de bal van links naar rechts en weer terug. De Duitsers vallen aan als waren het handballers. Al hebben de Fransen hiernet laten zien dat ze niet enkel willen verdedigen. . Duitsland in handbalmodus In een halve cirkel gaat de bal van links naar rechts en weer terug. De Duitsers vallen aan als waren het handballers. Al hebben de Fransen hiernet laten zien dat ze niet enkel willen verdedigen.

68' tweede helft, minuut 68. Feest gaat niet door! Geweldige goal van Mbappé afgekeurd voor buitenspel. Feest gaat niet door! Geweldige goal van Mbappé afgekeurd voor buitenspel

66' Mbappé met een héérlijk schot! Mbappé dolt even met de Duitse verdedigers, kiest zijn moment dan uit om de bal heerlijk tegen de binnenkant van de verste paal te krullen. Wat een doelpunt, maar dan gaat de vlag de hoogte in! Jammer genoeg voor deze treffer klopt dat ook. . tweede helft, minuut 66. Mbappé met een héérlijk schot! Mbappé dolt even met de Duitse verdedigers, kiest zijn moment dan uit om de bal heerlijk tegen de binnenkant van de verste paal te krullen. Wat een doelpunt, maar dan gaat de vlag de hoogte in! Jammer genoeg voor deze treffer klopt dat ook.

64' tweede helft, minuut 64. Even schrikt de Franse defensie op wanneer een Duitse voorzet zomaar voor de neus van Lloris valt, maar Kimpembe is er als de kippen bij om de bal over de zijlijn te knallen. Frankrijk beseft dat de Duitsers gevaarlijk zijn en er kruipt veel voorzichtigheid in hun spel. . Even schrikt de Franse defensie op wanneer een Duitse voorzet zomaar voor de neus van Lloris valt, maar Kimpembe is er als de kippen bij om de bal over de zijlijn te knallen. Frankrijk beseft dat de Duitsers gevaarlijk zijn en er kruipt veel voorzichtigheid in hun spel.

63' tweede helft, minuut 63. Gosens komt met been keihard in contact met gezicht van Pavard. Gosens komt met been keihard in contact met gezicht van Pavard

63' tweede helft, minuut 63. Een nieuwe corner, de druk neemt toe. Filip Joos. Een nieuwe corner, de druk neemt toe. Filip Joos

61' tweede helft, minuut 61. Havertz geeft niet af. Nu zet hij Hernandez zo hard onder druk dat hij de bal wel in hoekschop moét werken. . Havertz geeft niet af. Nu zet hij Hernandez zo hard onder druk dat hij de bal wel in hoekschop moét werken.

58' tweede helft, minuut 58. Pavard is even groggy. Duitsland blijft maar komen, en dat gaat ten koste van Pavard. De linksback kopt de bal nog net weg en krijgt de heup van de invliegende Gosens dan vol tegen de slaap. IN de herneming vliegt de Duitse rebound nog tegen de op de grond liggende Gosens, die buitenspel stond. Of ja, lag. . Pavard is even groggy Duitsland blijft maar komen, en dat gaat ten koste van Pavard. De linksback kopt de bal nog net weg en krijgt de heup van de invliegende Gosens dan vol tegen de slaap. IN de herneming vliegt de Duitse rebound nog tegen de op de grond liggende Gosens, die buitenspel stond. Of ja, lag.

57' tweede helft, minuut 57. Frankrijk krijgt het warm! . Filip Joos. Frankrijk krijgt het warm! Filip Joos

57' tweede helft, minuut 57. Lloris is maar net sneller dan Gnabry. Daar is Duitsland opnieuw! Lloris en Gnabry haasten zich naar dezelfde bal en de Franse goalie is nog maar net eerst! . Lloris is maar net sneller dan Gnabry Daar is Duitsland opnieuw! Lloris en Gnabry haasten zich naar dezelfde bal en de Franse goalie is nog maar net eerst!

56' tweede helft, minuut 56.

56' tweede helft, minuut 56. Benzema werkt hard, hoor. Ook in balverlies. Nu pakt hij uit met de steal, denkt hij meteen vooruit en lanceert hij Mbappé. Die wil terugleggen op zijn spitsbroeder, maar er zit nog een Duits been tussen. . Benzema werkt hard, hoor. Ook in balverlies. Nu pakt hij uit met de steal, denkt hij meteen vooruit en lanceert hij Mbappé. Die wil terugleggen op zijn spitsbroeder, maar er zit nog een Duits been tussen.

55' tweede helft, minuut 55. Botsbal van Gnabry gaat net over. Botsbal van Gnabry gaat net over