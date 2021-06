LIVESTREAM: Horrorstart voor Polen, Forsberg scoort snel voor Zweden

19:02 rust, 19 uur 02. De Polen peppen elkaar nog wat op in de catacomben. We maken ons stilaan op voor de tweede helft. . De Polen peppen elkaar nog wat op in de catacomben. We maken ons stilaan op voor de tweede helft.

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

45+3' eerste helft, minuut 48. Zweden gaat rusten als groepsleider. Na drie kwartier voetballen kan Zweden met een voorsprong gaan rusten. Daarvoor had het genoeg aan 81 seconden en een knap gekruist schot van Forsberg. Lewandowski kreeg dé kans om gelijk te maken, maar kopte op 2 seconden tijd 2 keer tegen de lat.

45+1' Olsen nog eens aan het werk. Robin Olsen moet zich strekken wanneer Zielinski kan trappen vanuit de tweede lijn, al viel zelfs dat strekken nog mee. De hoekschop levert in elk geval geen gevaar op. eerste helft, minuut 46.

44' Drie minuten extra. Dat is veel voor een eerste helft. Al was er ook een drankpauze en gaf Michael Oliver al aan de gewonnen tijd van de Zweden te doorzien. eerste helft, minuut 44.

42' eerste helft, minuut 42. Het plan van Polen? Lewandowski. Het strijdplan van de Polen is intussen wel erg duidelijk: voorzetten versturen richting Lewandowski, die dan Danielson en Lindelöf moet aftroeven in de lucht. Tegen Spanje deed hij dat al dankzij een lichte duwfout op Laporte. Kan hij dat vandaag ook?

39' eerste helft, minuut 39. Hoekschop na hoekschop na hoekschop. De Polen houden de druk op de Zweden, maar raken zelf niet helemaal weg van de hoekschopvlag.

39' eerste helft, minuut 39.

36' eerste helft, minuut 36. Michael Oliver heeft al enkele keren gezien dat de Zweden wat talmen bij spelhervattingen. De Engelse ref gaat Augustinsson even ter orde roepen, aanvoerder Seb Larsson komt de boel wat sussen. . Michael Oliver heeft al enkele keren gezien dat de Zweden wat talmen bij spelhervattingen. De Engelse ref gaat Augustinsson even ter orde roepen, aanvoerder Seb Larsson komt de boel wat sussen.

35' eerste helft, minuut 35. Quaison is op de links als snelste bij de bal en moet dan een ploegmaat uitkiezen. Wie hij koos, is niet duidelijk. Dat het een hoekschop wordt, is dan wel helder.

32' eerste helft, minuut 32. Puchacz met een onopzettelijk knietje bij Lustig en zo krijgt Larsson opnieuw de kans om de bal in het pak te zwieren. . Puchacz met een onopzettelijk knietje bij Lustig en zo krijgt Larsson opnieuw de kans om de bal in het pak te zwieren.

30' eerste helft, minuut 30.

29' eerste helft, minuut 29. De Polen proberen de bal een keer of twee, drie in de box te pompen, maar de juiste man wordt niet gevonden. Uiteindelijk krijgen de Zweden het leer te pakken en die wordt meteen vakkundig naar voren geknald.

27' eerste helft, minuut 27.

26' Drankpauze. Het is nog steeds 33°C in Sint-Petersburg en dus mogen de spelers zich even gaan verfrissen. Krijgen de Polen nu hun plan B te horen of is dat nog wat vroeg? eerste helft, minuut 26.

25' eerste helft, minuut 25. Zielinski gaat graag neer wanneer Larsson te enthousiast in zijn rug springt. De Polen zijn op hun gevaarlijkst op de stilstaande fases, zoals Lewandowski hiernet bewees.

23' eerste helft, minuut 23. Een kwart gespeeld. En dat kwart heeft ons nog niet teveel geleerd. De wedstrijd is eigenlijk netjes in balans. Alleen staan de Zweden voor na aan snel doelpunt en had Lewandowski hiernet altijd moeten scoren.

20' eerste helft, minuut 20. Hoe is het mogelijk! Lewandowski kopt 2 keer van dichtbij op de lat. Hoe is het mogelijk! Lewandowski kopt 2 keer van dichtbij op de lat

18' Olsen even geveld. In de schermutselingen na die kopballen van Lewandowski heeft Olsen zich bezeert aan het hoofd en het oor. De Zweedse goalie krijgt even verzorging, maar lijkt wel verder te kunnen. Toch warmt Nordfeldt zich op, al is dat niet meteen intensief te noemen. eerste helft, minuut 18.