Spanje rekent op Busquets, Luis Enrique voert maar liefst 4 wissels door

17:08 vooraf, 17 uur 08. Hrosovsky is basisplaats kwijt. Ook bij Slovakije ziet de ploeg er wat anders uit dan in de vorige wedstrijd tegen Zweden, al blijven de wijzigingen beperkt. Genk-speler Hrosovsky is zijn basisplaats weer kwijt en ook Koscelnik moet vanavond op de bank starten. Haraslin en Hromada krijgen de voorkeur. . Hrosovsky is basisplaats kwijt Ook bij Slovakije ziet de ploeg er wat anders uit dan in de vorige wedstrijd tegen Zweden, al blijven de wijzigingen beperkt. Genk-speler Hrosovsky is zijn basisplaats weer kwijt en ook Koscelnik moet vanavond op de bank starten. Haraslin en Hromada krijgen de voorkeur.

17:01 vooraf, 17 uur 01. Spanje met Busquets en Azpilicueta aan de aftrap. Luis Enrique timmert weer flink aan zijn ploeg voor deze laatste groepsmatch. Busquets miste de eerste 2 groepswedstrijden na een positieve coronatest, maar vanavond komt de 32-jarige middenvelder van Barcelona voor het eerst aan de aftrap op dit EK. Azpilicueta neemt zijn plaats op de rechtsback weer in en ook Garcia en Sarabia komen in de basis. Olmo, Llorente, Torres en Rodri verhuizen naar de bank. . Spanje met Busquets en Azpilicueta aan de aftrap Luis Enrique timmert weer flink aan zijn ploeg voor deze laatste groepsmatch. Busquets miste de eerste 2 groepswedstrijden na een positieve coronatest, maar vanavond komt de 32-jarige middenvelder van Barcelona voor het eerst aan de aftrap op dit EK. Azpilicueta neemt zijn plaats op de rechtsback weer in en ook Garcia en Sarabia komen in de basis. Olmo, Llorente, Torres en Rodri verhuizen naar de bank.

11:38 vooraf, 11 uur 38. We hebben op andere toernooien in vergelijkbare situaties gezeten. Als we de koe bij de horens vatten, komen we er zeker uit. . Sergio Busquets. We hebben op andere toernooien in vergelijkbare situaties gezeten. Als we de koe bij de horens vatten, komen we er zeker uit. Sergio Busquets

20:21 vooraf, 20 uur 21. Spanje blijft voor mij de favoriet in de groep, daar hebben de voorbije 2 matchen niets aan veranderd. We zullen wat geluk nodig hebben om hun defensie aan banden te leggen. Stefan Tarkovic (bondscoach Slovakije). Spanje blijft voor mij de favoriet in de groep, daar hebben de voorbije 2 matchen niets aan veranderd. We zullen wat geluk nodig hebben om hun defensie aan banden te leggen. Stefan Tarkovic (bondscoach Slovakije)

20:15 vooraf, 20 uur 15. Liet Luis Enrique in zijn kaarten kijken? Strooide bondscoach Luis Enrique zand in de ogen van de concurrentie tijdens de 15 minuten training waar de pers op aanwezig mag zijn? Of liet hij écht in zijn kaarten kijken? Spanje begon de training met een klein wedstrijdje, waarin Sergio Busquets en Thiago Alcantara een Pedri gekoppeld werden op het middenveld. Voorin koos Enrique voor het trio Sarabia-Morata-Moreno en achterin zouden Eric Garcia en José Gaya in de ploeg komen. . Liet Luis Enrique in zijn kaarten kijken? Strooide bondscoach Luis Enrique zand in de ogen van de concurrentie tijdens de 15 minuten training waar de pers op aanwezig mag zijn? Of liet hij écht in zijn kaarten kijken?

20:15 vooraf, 20 uur 15. Het zou kunnen dat ik wijziging doorvoer, maar het kan ook van niet. Ik verwacht een defensief Slovakije. Hopelijk vinden we snel een gaatje, anders wordt het gecompliceerd. We weten in ieder geval dat een mislukking tot de mogelijkheden behoort. Luis Enrique (bondscoach Spanje). Het zou kunnen dat ik wijziging doorvoer, maar het kan ook van niet. Ik verwacht een defensief Slovakije. Hopelijk vinden we snel een gaatje, anders wordt het gecompliceerd. We weten in ieder geval dat een mislukking tot de mogelijkheden behoort. Luis Enrique (bondscoach Spanje)

Opstelling Slowakije. Martin Dubravka, Peter Pekarík, Lubomír Šatka, Milan Škriniar, Tomáš Hubocan, Lukáš Haraslín, Juraj Kucka, Marek Hamšík, Jakub Hromada, Róbert Mak, Ondrej Duda Opstelling Slowakije Martin Dubravka, Peter Pekarík, Lubomír Šatka, Milan Škriniar, Tomáš Hubocan, Lukáš Haraslín, Juraj Kucka, Marek Hamšík, Jakub Hromada, Róbert Mak, Ondrej Duda

Opstelling Spanje. Unai Simón, César Azpilicueta, Eric García, Aymeric Laporte, Jordi Alba, Koke, Sergio Busquets, Pedri, Pablo Sarabia, Álvaro Morata, Gerard Opstelling Spanje Unai Simón, César Azpilicueta, Eric García, Aymeric Laporte, Jordi Alba, Koke, Sergio Busquets, Pedri, Pablo Sarabia, Álvaro Morata, Gerard