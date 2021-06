LIVESTREAM: Laporte zet Spanje net voor rust op rozen met 2-0

Spanje lijkt halfweg op weg naar zijn eerste zege op dit EK én een plek in de 1/8e finales. Dubravka stopte een penalty van Morata, maar bracht Spanje ook op voorsprong met een knullige owngoal. Kort voor de rust maakte Laporte er 0-2 van.

Kort voor de rust drijft Spanje de voorsprong op. Slovakije werkt de bal slecht weg na een hoekschop en uiteindelijk schildert Gerard Moreno de 0-2 op het hoofd van Laporte. Opnieuw heeft de Slovaakse defensie boter op het hoofd en ook Dubravka zag niet al te best uit.

45+3'

eerste helft, minuut 48. Sarabia gooit nog eens een gevaarlijke voorzet in de zestien. Morata is het doel, maar Skriniar kan de bal nog net in hoekschop koppen. .