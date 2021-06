Is Busquets de missing link voor Spanje? "Misschien wissel ik, misschien niet"

Spanje blijft voor mij de favoriet in de groep, daar hebben de voorbije 2 matchen niets aan veranderd. We zullen wat geluk nodig hebben om hun defensie aan banden te leggen.

vooraf, 20 uur 21. Spanje blijft voor mij de favoriet in de groep, daar hebben de voorbije 2 matchen niets aan veranderd. We zullen wat geluk nodig hebben om hun defensie aan banden te leggen. Stefan Tarkovic (bondscoach Slovakije).

vooraf, 20 uur 15. Liet Luis Enrique in zijn kaarten kijken? Strooide bondscoach Luis Enrique zand in de ogen van de concurrentie tijdens de 15 minuten training waar de pers op aanwezig mag zijn? Of liet hij écht in zijn kaarten kijken? Spanje begon de training met een klein wedstrijdje, waarin Sergio Busquets en Thiago Alcantara een Pedri gekoppeld werden op het middenveld. Voorin koos Enrique voor het trio Sarabia-Morata-Moreno en achterin zouden Eric Garcia en José Gaya in de ploeg komen. .