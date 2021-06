LIVESTREAM: Kunnen de Slovaken, met Hrosovsky in de basis, ook Zweden verrassen?

Fase per fase

15:21 tweede helft, 15 uur 21. De Slovaakse hanenkam Marek Hamsik.

24' eerste helft, minuut 24. Olsson flirtte al enkele keren met geel en heeft nu ook een kaart te pakken. Met een stevige overtreding op Kucka haalt hij de angel uit een counter van de Slovaken. . Olsson flirtte al enkele keren met geel en heeft nu ook een kaart te pakken. Met een stevige overtreding op Kucka haalt hij de angel uit een counter van de Slovaken.

23' Gele kaart voor Kristoffer Olsson van Zweden tijdens eerste helft, minuut 23 Kristoffer Olsson Zweden

22' eerste helft, minuut 22. De Slovaken geven een veel minder gretige indruk in de omschakeling dan in de wedstrijd tegen Polen. Stef Wijnants. De Slovaken geven een veel minder gretige indruk in de omschakeling dan in de wedstrijd tegen Polen. Stef Wijnants

21' eerste helft, minuut 21. Het is voor de Zweden zoeken naar een gaatje in de Slovaakse muur. Voorlopig houden de Slovaken al bij al makkelijk stand. . Het is voor de Zweden zoeken naar een gaatje in de Slovaakse muur. Voorlopig houden de Slovaken al bij al makkelijk stand.

16' eerste helft, minuut 16. De Slovaken kijken het allemaal een beetje aan en laten het initiatief aan Zweden. Een beetje zoals tegen de Polen dus, maar dat leverde toen dus wel winst op. . De Slovaken kijken het allemaal een beetje aan en laten het initiatief aan Zweden. Een beetje zoals tegen de Polen dus, maar dat leverde toen dus wel winst op.

14' eerste helft, minuut 14. De Zweden nemen hun verantwoordelijkheid door het spel te maken. Stef Wijnants. De Zweden nemen hun verantwoordelijkheid door het spel te maken. Stef Wijnants

14' eerste helft, minuut 14. Vrije trap voor de Zweden. Larsson gooit de bal voor doel, maar Lustig wordt te fel gehinderd om er een goede kopbal uit te persen. Het blijft wachten op concreet doelgevaar. . Vrije trap voor de Zweden. Larsson gooit de bal voor doel, maar Lustig wordt te fel gehinderd om er een goede kopbal uit te persen. Het blijft wachten op concreet doelgevaar.

10' eerste helft, minuut 10. Even schrikken voor Olsen. Na Lindelöf eerder toch opnieuw een onhandig moment in de Zweedse defensie. Na een misverstand met Danielson op een lage voorzet van Koscelnik moet Olsen even grabbelen naar de bal. . Even schrikken voor Olsen Na Lindelöf eerder toch opnieuw een onhandig moment in de Zweedse defensie. Na een misverstand met Danielson op een lage voorzet van Koscelnik moet Olsen even grabbelen naar de bal.

5' eerste helft, minuut 5. Lindelöf trapt helemaal naast de bal op een voorzet van Hamsik. Gelukkig voor de Zweden resulteert de misser enkel tot een hoekschop. Daarop kopt Kucka naast. . Lindelöf trapt helemaal naast de bal op een voorzet van Hamsik. Gelukkig voor de Zweden resulteert de misser enkel tot een hoekschop. Daarop kopt Kucka naast.

4' eerste helft, minuut 4. De eerste prik komt van de Zweden. Een afgeweken schot van Larsson brengt Dubravka even in de problemen, maar de doelman pakt de bal uiteindelijk in twee tijden. . De eerste prik komt van de Zweden. Een afgeweken schot van Larsson brengt Dubravka even in de problemen, maar de doelman pakt de bal uiteindelijk in twee tijden.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Marek Hamsik trapt de wedstrijd op gang. Loodst hij de Slovaken naar een nieuwe zege of wordt het de dag van de Zweden? . Aftrap Marek Hamsik trapt de wedstrijd op gang. Loodst hij de Slovaken naar een nieuwe zege of wordt het de dag van de Zweden?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

14:57 vooraf, 14 uur 57. Robin Olsen pept zijn ploegmakkers nog eens op na het Zweedse volkslied. Moet hij straks net als tegen Spanje een resem reddingen tonen of neemt Zweden zoals verwacht het commando? . Robin Olsen pept zijn ploegmakkers nog eens op na het Zweedse volkslied. Moet hij straks net als tegen Spanje een resem reddingen tonen of neemt Zweden zoals verwacht het commando?

14:47 vooraf, 14 uur 47. Zweedse hoop rust op Isak. Alexander Isak was maandag zonder twijfel de gevaarlijkste man bij de Zweden, maar scoren lukte niet. Het wordt dus uitkijken of hem dat vandaag wel lukt. Hij trof al eerder raak tegen Slovakije tijdens een oefenduel in 2017. Meer zelfs, hij kroonde zich toen met 17 jaar en 113 dagen tot jongste doelpuntenmaker ooit voor Zweden. . Zweedse hoop rust op Isak Alexander Isak was maandag zonder twijfel de gevaarlijkste man bij de Zweden, maar scoren lukte niet. Het wordt dus uitkijken of hem dat vandaag wel lukt. Hij trof al eerder raak tegen Slovakije tijdens een oefenduel in 2017. Meer zelfs, hij kroonde zich toen met 17 jaar en 113 dagen tot jongste doelpuntenmaker ooit voor Zweden.

14:26 vooraf, 14 uur 26. Maakt Zweden de kansen vandaag wel af? Zweden moest maandag het merendeel van de wedstrijd tegen Spanje ondergaan, maar hield stand dankzij een bijzonder sterke wedstrijd van doelman Olsen. Bovendien had Zweden zelf ook kunnen winnen, maar Isak en Berg lieten de kansen onbenut. . Maakt Zweden de kansen vandaag wel af? Zweden moest maandag het merendeel van de wedstrijd tegen Spanje ondergaan, maar hield stand dankzij een bijzonder sterke wedstrijd van doelman Olsen. Bovendien had Zweden zelf ook kunnen winnen, maar Isak en Berg lieten de kansen onbenut.

14:25 vooraf, 14 uur 25. Slovakije vierde een feestje in de kleedkamer na de 1-2-zege tegen Polen afgelopen maandag. Linetty kon toen een owngoal van doelman Sczcesny ongedaan maken, maar met een heerlijke knal bezorgde Skriniar Slovakije alsnog de volle buit. . Slovakije vierde een feestje in de kleedkamer na de 1-2-zege tegen Polen afgelopen maandag. Linetty kon toen een owngoal van doelman Sczcesny ongedaan maken, maar met een heerlijke knal bezorgde Skriniar Slovakije alsnog de volle buit.

14:13 vooraf, 14 uur 13. Hrosovsky in de basis bij Slovakije. Ondanks de overwinning tegen Polen toch 2 veranderingen bij Slovakije. Koscelnik krijgt rechts op het middenveld de voorkeur op Haraslín. Ook Genk-speler Hrosovsky mag vandaag aan de wedstrijd beginnen. Hij neemt de plaats in Hromada. . Hrosovsky in de basis bij Slovakije Ondanks de overwinning tegen Polen toch 2 veranderingen bij Slovakije. Koscelnik krijgt rechts op het middenveld de voorkeur op Haraslín. Ook Genk-speler Hrosovsky mag vandaag aan de wedstrijd beginnen. Hij neemt de plaats in Hromada.