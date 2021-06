LIVESTREAM: Kan Spanje tegen Polen wel de nul van het bord vegen?

11' eerste helft, minuut 11. Olmo te centraal. Spanje probeert de wedstrijd in handen te nemen. Na een lang uitgesponnen aanval kan Olmo trappen, recht in de handen van Szczesny. . Olmo te centraal Spanje probeert de wedstrijd in handen te nemen. Na een lang uitgesponnen aanval kan Olmo trappen, recht in de handen van Szczesny.

8' eerste helft, minuut 8. Spanje schrikt van de Polen en van de fureur waarmee Paulo Sousa zijn troepen het veld heeft opgejaagd. Filip Joos.

8' eerste helft, minuut 8. Poging van Klich valt op het dak van het doel. Poging van Klich valt op het dak van het doel

7' eerste helft, minuut 7. Uithaal van Klich. De Polen zitten meteen prima in de wedstrijd. Klich pakt uit met een vlottende bal van buiten de zestien meter, het leer valt op het dak van het doel.

2' eerste helft, minuut 2. Voor de eerste opwinding moeten we in de Spaanse zestien meter zijn. Zielinski gaat neer, maar zijn vragende blik richting ref blijft onbeantwoord.

2' eerste helft, minuut 2. Zielinski krijgt geen strafschop. Zielinski krijgt geen strafschop

1' eerste helft, minuut 1. Op de wegstervende tonen van het EK-lied trapt Polen de laatste wedstrijd van vandaag op gang.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:55 vooraf, 20 uur 55. Wij zijn toe aan de nationale hymnes, te beginnen met dat van Polen.

20:51 vooraf, 20 uur 51. Ik heb zo'n zwakke Poolse ploeg gezien in de eerste wedstrijd, dat ik ze niet veel kans geef op een resultaat vanavond. Tomasz Radzinski.

20:47 vooraf, 20 uur 47. Kijk nu naar de voorbeschouwing. Karl Vannieuwkerke ontvangt nu zijn gasten aan de voet van de VRT-toren. Volg de voorbeschouwing op de wedstrijd mee in onze livestream.

20:41 vooraf, 20 uur 41. Met Spanje-Polen zetten we straks ook een punt achter speelronde 2 van de groepsfase. Vanaf morgen staat de slotspeeldag op het programma, de wedstrijden in elke poule worden dan tegelijk afgewerkt.

20:22 Statistiek. Spanje en Polen speelden al tien keer eerder tegen elkaar. Spanje won acht van die duels, Polen eentje en er werd één keer gelijkgespeeld. Het laatste onderlinge duel dateert al van juni 2010. Toen nam Spanje in een vriendschappelijke wedstrijd de maat van de Polen: 6-0.

20:01 vooraf, 20 uur 01. Verse krachten bij Polen. Na hun nederlaag tegen Slovakije moeten de Polen al bijna iets rapen tegen Spanje om nog kans te maken op de volgende ronde. Bondscoach Paulo Sousa schudt zijn ploeg door elkaar. Swiderski, Puchacz en Moder zijn de nieuwkomers.

19:58 vooraf, 19 uur 58. Spanje met Gerard Moreno. Bondscoach Luis Enrique heeft aan de bijna massale roep van het volk gehoor gegeven door Gerard Moreno naast Alvaro Morata in de spits te zetten. Hij hoopt dat het scoringsprobleem, dat tegen Zweden pijnlijk duidelijk werd, verholpen wordt. Ferran Torres is het kind van de rekening. Voor de rest zien we dezelfde spelers als tegen Zweden aan de aftrap.

16:34 vooraf, 16 uur 34. Enrique blijft rekenen op geviseerde Morata. Bij Spanje ligt de loep op aanvaller Alvaro Morata, die door fans en media met de vinger wordt gewezen voor al zijn gemiste kansen tegen Zweden.



In de voorbereiding tegen Portugal bleef hij ook al scoreloos, maar Luis Enrique vertelde dat hij aan Morata vasthoudt. "Ik zal Alvaro zeggen dat hij gewoon zichzelf moet zijn en zijn ding moet doen in de aanval en de verdediging."

De coach zegt dat de cijfers van de spits in zijn voordeel spreken. Moratta zelf maalt er niet zoveel om: "Er is altijd kritiek en je kunt niet iedereen tevreden stellen. Ik zal zoals altijd mijn best doen."

16:31 vooraf, 16 uur 31. Polen: "Moeten kansen creëren met balbezit". De Poolse coach, Paulo Sousa, weet dat zijn team de bal minder zal hebben dan de tegenstander. "Maar toch mogen we Spanje niet alleen maar pijn doen op de tegenaanval. We moeten ook kansen kunnen creëren in balbezit."

"Dat zal niet hetzelfde balbezit zijn als Spanje, zij beheersen dit spelproces al jaren. Wij zijn het nog maar net aan het leren. Maar we kunnen dat."

"Spanje is niet gewoon om langer dan 3 à 7 seconden te verdedigen zonder de bal. We moeten alvast gezond agressief zijn."