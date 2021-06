Kan Spanje tegen Polen nu wel iets doen met zijn balbezit?

16:34 vooraf, 16 uur 34. Enrique blijft rekenen op geviseerde Morata. Bij Spanje ligt de loep op aanvaller Alvaro Morata, die door fans en media met de vinger wordt gewezen voor al zijn gemiste kansen tegen Zweden. In de voorbereiding tegen Portugal bleef hij ook al scoreloos, maar Luis Enrique vertelde dat hij aan Morata vasthoudt. "Ik zal Alvaro zeggen dat hij gewoon zichzelf moet zijn en zijn ding moet doen in de aanval en de verdediging." De coach zegt dat de cijfers van de spits in zijn voordeel spreken. Moratta zelf maalt er niet zoveel om: "Er is altijd kritiek en je kunt niet iedereen tevreden stellen. Ik zal zoals altijd mijn best doen." . Enrique blijft rekenen op geviseerde Morata Bij Spanje ligt de loep op aanvaller Alvaro Morata, die door fans en media met de vinger wordt gewezen voor al zijn gemiste kansen tegen Zweden.



In de voorbereiding tegen Portugal bleef hij ook al scoreloos, maar Luis Enrique vertelde dat hij aan Morata vasthoudt. "Ik zal Alvaro zeggen dat hij gewoon zichzelf moet zijn en zijn ding moet doen in de aanval en de verdediging."

De coach zegt dat de cijfers van de spits in zijn voordeel spreken. Moratta zelf maalt er niet zoveel om: "Er is altijd kritiek en je kunt niet iedereen tevreden stellen. Ik zal zoals altijd mijn best doen."

16:31 vooraf, 16 uur 31. Polen: "Moeten kansen creëren met balbezit". De Poolse coach, Paulo Sousa, weet dat zijn team de bal minder zal hebben dan de tegenstander. "Maar toch mogen we Spanje niet alleen maar pijn doen op de tegenaanval. We moeten ook kansen kunnen creëren in balbezit."

"Dat zal niet hetzelfde balbezit zijn als Spanje, zij beheersen dit spelproces al jaren. Wij zijn het nog maar net aan het leren. Maar we kunnen dat."

"Spanje is niet gewoon om langer dan 3 à 7 seconden te verdedigen zonder de bal. We moeten alvast gezond agressief zijn."

16:20 vooraf, 16 uur 20. Spanje nu wel efficiënt? Tot bijna 80 procent balbezit, maar goals tegen Zweden leverde dat Spanje niet op. Doelman Robin Olsen lag steevast in de weg. De thuisploeg is wel gewoon aan de hitte in Sevilla, kunnen de Polen daar hun "cool" bewaren.

De bezoekers hebben iets recht te zetten na de onverwachte nederlaag tegen Slovakije (1-2). Na rood voor Krychowiak slikte het nog een 2e treffer.

Opstelling Spanje. Unai Simón, César Azpilicueta, Aymeric Laporte, Pau Torres, Jordi Alba, Marcos Llorente, Rodri, Pedri, Gerard, Álvaro Morata, Dani Olmo

Opstelling Polen. Wojciech Szczesny, Bartosz Bereszynski, Kamil Glik, Jan Bednarek, Kamil Józwiak, Jakub Moder, Karol Linetty, Maciej Rybus, Mateusz Klich, Robert Lewandowski, Piotr Zielinski